Pildoritas festivaleras (VII)

Muy inteligente, David Verdaguer

Dándole vueltas todavía a Los días que vendrán (muy difícil que no se lleve la Biznaga de Oro), me doy cuenta de una cosa. Ha sido muy inteligente David Verdaguer con esto de filmar el proceso de gestación real de su hija en Los días que vendrán... Porque, claro, uno como espectador les ha cogido cariño. Cuando el actor estrene algún bodriete, yo se lo perdonaré, la verdad, porque pensaré: «Bueno, que el sueldo que ha ganado aquí va a servir para mantener a la peque». Es como lo que respondía Marcello Mastroianni cuando le preguntaban si se arrepentía de haber hecho algunas películas: «No, jamás. Incluso tengo buenos recuerdos de las peores. Una me recordaba la casa que me pude comprar gracias a ella, otra un coche...».



El tuit del día (1)

Jota Linares (@Jota_linares): «Estoy en el @festivalmalaga cenando en una mesa al lado del señor que fabricó el hacha de Nicolas Cage en Mandy. Y me está enseñando fotos. Yo no necesito nada más en esta vida».







Estoy en el @festivalmalaga cenando en una mesa al lado del señor que fabricó el hacha de Nicolas Cage en "Mandy". Y me está enseñando fotos. Yo no necesito mada más en esta vida. — Jota Linares (@Jota_linares) 20 de marzo de 2019



¿Cómo es una película española normal, de presupuesto normal? Pues tiene un director o directora, su par de guionistas, su reparto de 5-6 actores principales y sus 67 productores. — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) 21 de marzo de 2019



Dani Rovira ha venido al Festival de Málaga para estrenar Taxi a Gibraltar (y lo cerrará con Los Japón), pero es que resulta que también viene un director (traerá a una sección paralela su largometraje La influencia) que se llama Denis Rovira. Pero no se vayan todavía, que aún hay más: la coprotagonista de Taxi a Gibraltar es Maggie Civantos, ¿y a que no saben quién es la actriz protagonista de La influencia? ¡Bingo!Borja Cobeaga (@borjacobeaga): «¿Cómo es una película española normal, de presupuesto normal? Pues tiene un director o directora, su par de guionistas, su reparto de 5-6 actores principales y sus 67 productores».Ayer estuvo entre nosotros la gran fotoperiodista Christine Spengler, con motivo del documental sobre su vida y su obra, Moonface, una mujer en la guerra. Ha inmortalizado los conflictos de Irlanda del Norte, Chad, Irán, Afganistán o Vietnam, siempre en austero blanco y negro. Pero luego hace también fotomontajes coloridos y originales, con ramas de almendros, collares de perlas... ¿Y esa dualidad? Lo cuenta ella misma en el documental: «Todo tiene que ver con cuando recibí un telegrama en el Hotel Continental anunciando el suicidio de mi joven hermano Eric. Ahí decido ir a la tumba de mis familiares en Alsacia para rendirles homenaje. Cuando veo de lejos que la tumba está negra, sin flores, ni nada, triste y con el sonido de los cuervos, que también aparece en la película, pensé en hacer una tumba magnífica, como había visto en otros lugares. Entonces busqué fotos y recuerdos bonitos como collares, compré todas las flores que pude y empecé a hacer mis primeras composiciones sobre la tumba de Eric. Siempre con el mismo patrón: el personaje central rodeado de flores y objetos que le corresponden. Pensé en las horas pasadas con las viudas de Irán, que ponen fotos de los mártires rodeados de pétalos de rosa. Con estos fotomontajes creo haber encontrado la manera de abolir la frontera entre los vivos y los muertos».Se posa una gaviota en la terraza del Málaga Palacio, en pleno de desarrollo de las entrevistas del equipo de ¿Qué te juegas? Leticia Dolera se queda muy sorprendida por «un pato» de gran tamaño.