Marques-Marcet gana de nuevo en el Festival de Málaga

Sin sorpresas se ha zanjado finalmente el palmarés de la Sección Oficial de Largometrajes del Festival de Málaga.Cine en Español: como muchos preveían, Carlos Marques-Marcet, que ya consiguió hace cinco años la Biznaga de Oro por '10.000 km', repite el máximo honor del certamen con 'Los días que vendrán', la película por la que había apostado por unanimidad la crítica. El relato de una gestación real (la de los actores David Verdaguer y María Rodríguez Soto, pareja en pantalla y en la vida, aunque aquí no se interpretan a ellos mismos) confirmó lo que muchos vieron en el premiado debut del realizador: inteligencia, sensibilidad y sentido. Por su parte, la mexicana 'Las niñas bien', de Alejandra Márquez Abella, una sátira sobre las clases altas y sus frivolidades, y quizás la película de mejor y más potente factura del apartado 'latinoamericano' de la competición grande, ha logrado la Biznaga de Oro a la Mejor Película Latinoamericana, y algún que otro premio, aunque la también azteca 'Esto no es Berlín', relato nostálgico sobre la Movida cultural del país, es, en realidad, la ganadora moral.

'Los días que vendrán' no sólo se ha hecho con la Biznaga de Oro: Marques-Marcet y Rodríguez Soto se llevan para sus respectivos domicilios el premio al Mejor Director y a la Mejor Actriz, respectivamente; reconocimientos más que merecidos para dos de los puntales más sólidos de un filme que seguramente no se hizo con más galardones por las propias bases del certamen (una sola película no puede recibir más de tres premios del jurado oficial).

Por su parte, el filme de Márquez Abella suma el galardón al Mejor Guión y al Mejor Montaje. Un libreto que hace inteligente escarnio de la caída de las élites mexicanas de los 80 es el esqueleto de una película que tiene en sus apartados técnicos sus mejores alicientes.

Pero 'Esto no es Berlín', de Carlos Sama, como decíamos, es la verdadera triunfadora si atendemos a las películas latinoamericanas: Premio Especial del Jurado, Mejor Fotografía y Mejor Actor Secundario (Mauro Sánchez Navarro, ex aequo con Quim Gutiérrez, por 'Litus') adornarán los posters a partir de ahora de la película, el retrato de una generación transgresora, provocadora y creativo que, sin embargo, acabó deshaciéndose a sí misma entre la incomprensión, la noche y las drogas.

Precisamente, 'Litus' es una de las grandes perdedoras del palmarés: muchos apostaron por esta dramedia de Dani de la Orden, basada en la obra teatral homónima, sobre un grupo de amigos que se reúnen a los meses de la muerte del amigo que los unía a todos. También queda fuera de premios otra de las cintas que más había gustado, '¿Qué te juegas?', una comedia singular, con un punto excéntrico, de Inés de León. Y se va de vacío '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', la primera cinta producida por Netflix a concurso y realizada por un viejo conocido de nuestra tierra: Jota Linares.

El argentino Óscar Martínez, por 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', de Santi Amodeo, se lleva la Biznaga al Mejor Actor y comparten la de Mejor Actriz Secundaria la malagueña Maggie Civantos (por 'Antes de la quema') y la colombiana Carolina Ramírez (por 'Niña errante'). 'Antes de la quema' remata el palmarés con el Premio del Público: otro premio cantado, para la narco-chiriguita dirigida por Fernando Colomo y protagonizada por Salva Reina.