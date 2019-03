Pildoritas festivaleras... (VIII)

Logotipos sin fin

Lo de O Grande Circo Místico debe de batir todos los récords de logotipos en unos créditos iniciales: en serio, de reloj, 2 minutos y 35 segundos de logos uno detrás de otro. Y ojo a los créditos finales: de unos 10 minutos.

Llega el cine «participativo»

La Sección Oficial a Concurso se cerró con el estreno de Los helechos, una película peruana sin presupuesto, rodada entre amigos en plan «participativo», aseguran (o sea, que no cobró nadie ni un duro). No la he visto, pero la cosa pinta a sobrada del comité de selección, la verdad. Por cierto, me cuentan que en el pase para prensa y público a los 10 minutos se había largado medio aforo. Parece que el respetable no se encontraba en plan «participativo».

Casi «Dolor y gloria»

En realidad nos quejamos de vicio y no sabemos mirar el vaso medio lleno: han estado por aquí estos días Asier Etxeandía, Cecilia Roth y Raúl Arévalo, todos en el cartel de Dolor y gloria, así que podemos contar con que sí ha habido promoción de la película de Pedro Almodóvar en el Festival de Málaga.

Actor y poeta

No creo que haya sucedido en muchas ocasiones en el Festival: el actor Jaime Lorente estrenó ayer película, ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, días después de lanzar a las librerías su primer poemario, A propósito de tu boca. Ayer habló sobre sus gustos cinematográficos en el ciclo Mira lo que Veo; sus padres no quisieron perdérselo y hasta recibieron una ovación de los y las fans del joven intérprete. Que debe de ser el poeta con más seguidores de la historia: había chicos y chicas hasta fuera del Rectorado de la UMA para intentar escucharle.

Pareja por lógica

Por cierto, ¿cuántas veces han compartido cartel Lorente y María Pedraza? Están juntos en la película de Jota Linares, tras haber trabajado juntos en las series Élite y La casa de papel. Que se hayan hecho novios era algo hasta lógico, vamos.

De lo que va esto

A veces parece que la parte industrial de un festival es algo accesorio, aburrido, inútil, quizás por ser más de corbatas que de haute couture. Lo cierto es que de los encuentros entre productores han salido cuatro proyectos de coproducciones hispano-argentinas bastante en firme. Y de eso es de lo que se trata, ¿no?