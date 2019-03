Un palmarés con acento catalán

Dos de dos. Y los pronósticos no fallaron. Carlos Marques-Marcet vuelve a triunfar en el Festival de Cine de Málaga. Es la segunda ocasión que el director viene al certamen malagueño y en sus dos participaciones ha conseguido los mismos galardones. Su película Los días que vendrán se alzo ayer con la Biznaga de Oro a Mejor Película, Biznaga de Plata a Mejor Director y Biznaga de Plata a Mejor Actriz, para María Rodriguez Soto. «Creo que está vez es todo más emocionante, lo que menos te esperas es volver a llevarte a llevarte de nuevo la Biznaga. Era algo inesperado y ha ocurrido y eso es maravilloso. Todos los premios te animan a seguir adelante y seguir trabajando. Amor absoluto por Málaga. Y alegría máxima por la biznaga que se ha llevado María», señalaba ayer emocionado el cineasta catalán en su encuentro con la prensa. «Esta película y el personaje han sido muy importantes para mí. No puedo estar más feliz y emocionada, porque este galardón no es otra que un reconocimiento a tu trabajo. Todo lo que está ocurriendo es algo muy hermoso», añadió la actriz ganadora María Rodriguez Soto.

Marques-Marcet consigue así su segunda Biznaga de Oro, tras la de 2014 con 10.000 km, con esta historia de una pareja en el momento del embarazo. Es el tercer año consecutivo que una producción catalana se alza con el máximo galardón en el Festival de Málaga, que parece vivir un idilio con los directores de esta comunidad autónoma, algo que sirvió para bromear a lo largo de la rueda de prensa.

La otra cinta triunfadora fue la mexicana Las niñas bien, de Alejandra Márquez Abella, que se alzó como la mejor película iberoamericana. La cineasta mexicana logró con su retrato del impacto de la crisis de 1982 en su país la otra Biznaga de Oro y también el premio al mejor guión, escrito por la propia directora, y a la mejor fotografía, para Miguel Schverdfinger.

El mejor actor de este vigésimo segundo Festival de Málaga fue para el argentino Oscar Martínez, protagonista del largometraje de Santi Amodeo Yo, mi mujer y mi mujer muerta. « Está película tiene un significado emocional muy importante para mí. Estuvimos rodando aquí en la Costa del Sol y fue una experiencia maravillosa. Valoro mucho esta biznaga porque me están tratando muy bien aquí», sentenció el interprete argentino en la cita con los medios de comunicación.

Otra de las cintas triunfadoras de esta edición del festival fue otra película mexicana, Esto no es Berlín, dirigida por Hari Sama, quien emprende en este filme autobiográfico un viaje nostálgico a la época de los descubrimientos a mediados de los años 80.

El largometraje de Hari Sama ha sido distinguido con el premio especial del jurado; el premio de la crítica; el de mejor fotografía, para Alfredo Altamirano, y el de mejor actor de reparto, para Mauro Sánchez Navarro. Esta Biznaga de Plata al mejor actor de reparto fue concedida ex aequo también a Quim Gutiérrez, en este caso por su trabajo en la película Litus, dirigida por Dani de la Orden (único premio para una de las cintas que más gustó a la crítica y al público de esta edición).



Mejor Actriz

También comparten el premio a la mejor actriz de reparto Carolina Ramírez, por la película colombiana Niña errante, de Rubén Mendoza, y Maggie Civantos, por la comedia de Fernando Colomo Antes de la quema, que se alzó además con el premio del público del certamen. «No hay mayor premio que al público le guste tu película, por lo tanto esta biznaga es muy importante para todo el equipo», señaló el productor de Antes de la quema Javier Jaúregui. Maggie Civantos, por su parte, aseguró que los dos premios que la película se lleva de Málaga son seguro un impulso muy importante para su estreno en cines el próximo mes de junio. «Estoy súper feliz, este personaje fue muy importante para mí y estoy segura que es el comienzo de algo muy bueno para la película», añadió la interprete malagueña.

El palmarés oficial se completo con la Biznaga de Plata a la mejor música, que el jurado concedió a Arturo Cardelús por su labor en el largometraje de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó. «El lenguaje musical que utilizamos para una película de animación conlleva una forma de trabajar diferente y que te reconozcan tu labor es siempre un honor», afirmó ayer el compositor.



