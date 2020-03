El Festival de Málaga, aplazado

La 23 edición del Festival de Cine de Málaga, que iba a dar comienzo este viernes y hasta el próximo día 22 de marzo, ha sido aplazado por el coronavirus, según han confirmado este martes desde el Ayuntamiento.



Así, a través de un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, el Ayuntamiento ha confirmado la decisión de aplazar la celebración del Festival de Cine "por la incertidumbre que genera la evolución del coronavirus".



"Aunque las autoridades sanitarias no impiden expresamente mantenerlo, su recomendación de no viajar dificulta que la cita se desarrolle con normalidad", ha apuntado.







El Ayuntamiento decide aplazar la celebración del @festivalmalaga por la incertidumbre que genera la evolución del #coronavirus. Aunque las autoridades sanitarias no impiden expresamente mantenerlo, su recomendación de no viajar dificulta que la cita se desarrolle con normalidad — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) March 10, 2020

Precisamente, el alcalde de Málaga,, este martes en rueda de prensa ha incidido, sobre la posibilidad de suspenderlo, que, confiando en que pudiera celebrarse.En un comunicado a primera hora de la tarde, el equipo del festival aseguraba que "trabaja desde este mismo momento en la búsqueda de unas fechas en las que el certamen pueda celebrarse con total normalidad", afirmando que "en los próximos días se harán públicas las medidas a tomar respecto a la logística, producción y devolución del importe de las entradas ya adquiridas".Todo ello tiene que ver, por ejemplo, con la recomendación del Ministerio de Sanidad de que no se viaje o con el hecho de que se haya decidido, por ejemplo, que los partidos de la Liga de las dos próximas jornadas sean a puerta cerrada. En Madrid, Vitoria y La Rioja, entre otros lugares, se han prohibido las concentraciones de más de mil personas.Precisamente, el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento no iba a tomarajena a lo que dictasen las autoridades sanitarias. Poco después, ha debido hacerlo. Y también ha hablado de la Semana Santa, evento que nadie quiere mentar pero que planea en la mente de cualquiera que tenga una responsabilidad pública o privada.De la Torre ha afirmado que estaba a la espera de lo que comunique el Gobierno, insistiendo el regidor, al igual que con el certamen cinematográfico malagueño, que desea que «sea compatible». «La Semana Santa es un espacio abierto, que puede ir más separados unos de otros, qué se yo, pero es un tema que los expertos son los que entienden y dirán sobre ese particular», ha agregado. Es más El PTA, por ejemplo, ha informado también del aplazamiento debido al coronavirus del evento 'Tech Talent Time' , encuentro que iba a reunir a más de 600 alumnos de FP y que estaba previsto para este miércoles.La consejera de Fomento,, ha declarado, por su parte, que su departamento «está preparado para actuar en los medios de trabsporte» frente al coronavirus en caso de que se tengan que adoptar decisiones como las tomadas en la Comunidad de Madrid. En esa región se mantiene en funcionamiento el transporte público, aunque se acordó realizar una desinfección diaria.Precisamente, hoy se ha conocido también la suspensión de todos los vuelos directos desde Italia a España y de los viajes del Imserso durante un mes.En cuanto al Festival de Cine en Español de Málaga,, presidente de los hosteleros malagueños (Mahos), ha aseverado que el problema es que esto se hace en la antesala de la Semana Santa,. «No nos beneficia, pero a corto plazo viene la Semana Santa, queda menos de un mes y eso nos preocupa un montón. La del Festival es una de las semanas buenas del primer cuatrimestre del año. Puede hacer mucho daño».El vicepresidente para Málaga de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos),, ha aclarado que el aplazamiento del Festival de Málaga supone «, porque muchos hoteles de la ciudad teníamos, seguimos teniendo las habitaciones que nos ha reservado el Festival de Cine, aún no tenemos notificación oficial y no sabemos que se va a hacer con ello». Así,, «cuando no nos vengan actrices, actores, el personal técnico, los aficionados....». Los hoteles han hecho el presupuesto del año con la previsión de rozar el lleno esta semana. «Con poco tiempo de antelación para levantar la ocupación va a ser todo muy difícil». Ha considerado que la caída en la ocupación puede ser de 20 o 25 puntos, aunque unos establecimientos se verán más afectados y otros menos.Camacho ha dicho:En cuanto a los viajes del Imserso , el presidente de Aehcos,, ha afirmado que va a afectar mucho a la Costa porque hay hoteles que en este tiempo, en temporada baja, sólo trabajan con estos paquetes y repercutirá en el empleo.En cuanto a la Semana Santa, esta supone el 15% de la facturación del año, y al arrancar la temporada alta ya hay reservas hechas en esas fechas, de forma que la ocupación es del 90 o 95%. «», declaró.