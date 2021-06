1 El «misterio» del cartel de Jordi Sánchez en la exposición de la calle Larios

Los actores televisivos siempre dicen que cuando les reconocen por la calle les llaman por el nombre de los personajes que les han brindado la popularidad. Bien, pues no sólo hacen eso los fans. Tuitea @joanjan14 al intérprete Jordi Sánchez, protagonista de uno de los carteles de la exposición del Festival de Málaga en la calle Larios: «¿Por qué los carteles del Festival de Málaga tú eres el único actor/actriz que no tienes tu nombre sino el de uno de los personajes que interpretas?». Efectivamente, en la foto aparece el nombre «Antonio Manrique Matamoros», el nombre auténtico del Antonio Rico que interpreta el catalán en 'La que se avecina'.

Una pregunta @jordi_sz_actor, per què als cartells del #FestivalDeMalaga tu ets l'únic actor/actriu que no hi tens el teu nom sinó el d'un dels personatges que interpretes? Gràcies!!! pic.twitter.com/3EWjnjLi0K — Joan 🐸 (@joanjan14) 2 de junio de 2021

2 Alfredo Castro: Genio y figura

Alfredo Castro, uno de los protagonistas de Karnawal, será uno de los rostros de la segunda jornada del Festival de Málaga (ayer ya se paseó por el photocall del Miramar). Me declaro fan absoluto del chileno, habitual del cine de Pablo Larraín... y de las series de la cadena nacional de su país, TVN, que le encantan. «En Los Exitosos Pells (mi personaje) era un poco malo, pero estaba tan mal hecha esa teleserie que da lo mismo», dijo una vez Castro. Cuidadín, cuidadín.

3 Jefa de prensa en busca de película con cartel estupendo

Ésta es la historia. De un lado, una película de ZonaZine, que, como es habitual en la competición alternativa del certamen, viene a portagayola, con los medios justos; de otro, una responsable de comunicación que mira la programación del Festival y queda fascinada con el cartel de ese filme. Total, ella escribe al director de la cinta un lunes proponiéndole llevar la prensa de la película durante su paseo malagueño; éste le responde en horas y llegan a un acuerdo. Se conocen en Madrid, durante la presentación de los contenidos del certamen a los medios de la capital; ella ve por fin la película cuyo cartel tanto le gustó y siente una tremenda felicidad: «Me alegra mucho haber tenido tan buen ojo». Y la vio otra vez. Qué bien cuando el cine une a las personas.

4 El no parar de Carolina Yuste

Carolina Yuste es, desde luego, una estajanovista de la actuación. Tiene en el Festival de Málaga tres películas pero es que, atención, la intérprete está en los elencos de cinco, 5, películas producidas en 2021 y el año anterior, el 2020, participó en un largometraje y tres, 3, series ah, y que no se nos olvide que fue lideró una de las obras de teatro de aquella temporada, Prostitución). La extremeña debutó en 2016, con la serie La sonata del silencio, y en sólo 5 años tiene ya 18 créditos entre cortos, películas y ficciones para la pequeña pantalla. Ella es fantástica pero su agente, también. Biznaga pa ti.

5 «Por motivos de salud»

Hace dos semanas el equipo de comunicación de El cover nos avisó de que Secun de la Rosa, el director de la película, no estaría en el certamen «por motivos de salud». Eso sí, podría conceder entrevistas vía telefónica o a través de email. Escarbando en el asunto resulta que en los mentideros cinematográficos lo que se dice, se comenta y se rumorea es que De la Rosa y sus productores no acabaron en los mejores términos del mundo, que el montaje final no es el que habría deseado su director y algún que otro desastre más. Una pena, desde luego.

6 El tuit del día

El periodista Oskar Belategui (@Belategui) tuiteó: «En un vagón del AVE con medio cine español

camino del @festivalmalaga. Solo dos personas leen periódicos: Manuel Vicent y Manolo Gutiérrez Aragón».

En un vagón del AVE con medio cine español camino del @festivalmalaga Solo dos personas leen periódicos: Manuel Vicent y Manolo Gutiérrez Aragón. — Oskar Belategui (@Belategui) 3 de junio de 2021

7 Javier Casellas, a debutar en la alfombra roja

Nuestra compañera de Faro de Vigo Mar Mato ha hablado con Javier Casellas, uno de los jovencísimos protagonistas de Live is Life, la esperada película que Dani de la Torre ha rodado a partir de un guión original de Albert Espinosa y que llega a la Sección Oficial este fin de semana, concretamente el domingo. «Nunca me vi estando en la alfombra roja. Creo que va a marcar un antes y un después en mi vida», dice el chaval, a punto de cumplir 17 años. Y antes de entrar en la peluquería para ponerse guapo para el Festival, asegura: «No tengo ninguna preocupación, sólo que tengo que coger dos aviones y no me gusta mucho». Que vaya bien, Javier.