1 La vida es un «karnawal» de logotipos

Karnawal es una coproducción entre Argentina, Brasil, Chile, México, Bolivia y Noruega, así que prometían los créditos iniciales, el escaparate de logotipos de instituciones y entidades patrocinadoras. Bien, pues si mi cronómetro no me falla, que no me falla, 1 minuto y 40 segundos. Sí, 1 minuto y 40 segundos de sucesión de logos.

2 Aquí se viene a hablar de moños

Segundo día y ya hay más links, posts e informaciones sobre los modelitos de las actrices y actores del Festival que de las películas, del cine. De poco ayuda que la cúpula del certamen se empeñe en que alcancemos la paridad en la selección de los filmes si al final vamos a terminar hablando, sobre todo, de lo bien o mal que llevan recogido el pelo. O dando ese premio tan absurdo (sí, que ya sé que es un patrocinio) a la «Belleza Comprometida» (siempre una mujer, por cierto).

3 La memoria de los actores

Como se habrán enterado si uno de estos días han visto Telecinco, o a través de estas mismas páginas, se estrena Operación Camarón. La película iba a ser lanzada un poco antes de la pandemia pero, claro, la productora se echó para atrás y la recupera ahora, en junio del 2021. O sea, que los actores rodaron el filme a mediados-finales del 2019; o sea, hace dos años; o sea, que están hablando hoy en entrevistas y ruedas de prensa de una cosa que hicieron... ¡Hace dos años! Me imagino al elenco hace unos días viendo la película todos juntos para prepararse la presentación. O eso, o tomarán Ceregumil, yo qué sé.

4 Ánimo, Secun

Antes de que se me olvide, un abrazo muy fuerte y todo el ánimo del mundo a Secun de la Rosa, que está luchando con muchísima fuerza contra la Covid-19. La forma que yo he tenido de ayudarle es con una crítica pelín demoledora de su debut como director, qué le vamos a hacer. Al menos, me conformo con ver cómo responde personalmente, uno a uno, a todos aquellos que se dirigen a él a través de internet para compartir con él lo que les ha gustado El cover.

5 Pequeña oda al periodismo

Para que luego digan que el periodismo ha muerto y que no sirve para nada. Servíamos de megáfono ayer para un tuitero que destacaba que en la foto del actor Jordi Sánchez no aparecía en la leyenda su nombre, sino el de su popular personaje en la serie a que se avecina. Pues los avezados miembros del equipo del Festival de Málaga leyeron la cosa, se pusieron manos a la obra y ya está todo solucionado.

ÚLTIMA HORA: El cartel de Jordi Sánchez la exposición del #FestivalDeMalaga ya incluye el nombre del actor y no el de su personaje en LA QUE SE AVECINA — Víctor Aguilar Gómez (@VictorAGom) 4 de junio de 2021

6 Envidia

Normal que estén como locos por venir a Málaga. Enric Albero, periodista, crítico y programador, es uno de los miembros del jurado de Zonazine. Ha compartido la foto de una de las míticas palmeras de Kiki, con el siguiente tuit: «Al @festivalmalaga hemos venido a jugar (y a fallar) y lo saben. Gracias por tan dulce acogida. (Los del @ACMalagaPalacio también son unos jugones)».