Y ayer llegó el día que muchos esperábamos que iba a llegar tarde o temprano: el del estreno de una serie de televisión (Maricón perdido, sí, la de Bob Pop) comiéndose sin compasión a las tres películas de la Sección Oficial de Largometrajes de la parrilla [Por cierto, tremenda la frase del señor Pop sobre por qué jamás sale la cara del padre del protagonista: «No quería volver a verle la cara a mi padre ni en la ficción»]

Hoy en el @festivalmalaga presentamos #MaricónPerdidoTNT y empezamos a contar las horas hasta el día del estreno el 18 de junio.



Ahí hay muchas caras de felicidad 😍 pic.twitter.com/LCjKOHm5a6 — TNT (@canaltnt) 5 de junio de 2021

2 Paraíso... de gazapitos

Otra serie presentada entre nosotros, Paraíso, parece que no ha gustado demasiado. Este remedo de Stranger Things a la española sitúa su acción en 1992 y parece que el asesor histórico no es de los mejores. Dr Moriarty (@gdiazmat) dice esto: «¿Bolardos en 1992 en las calles peatonalizadas? El CNI no existía con ese nombre en ese año». En el capítulo 1 habla del CNI, en 1992 no existía con ese nombre. Los @teleputucas también plantean sus reservas: «Han tenido la ocurrencia de meter a un actor oriental para interpretar a un inspector de la UCO en los años 90. Tampoco parece que tuvieran claro cómo funciona la Guardia Civil...».

Estamos viendo "Paraiso" (@MovistarSeries) y han tenido la ocurrencia de meter a un actor oriental para interpretar a un inspector de la UCO en los años 90...tampoco parece que tuvieran claro cómo funciona la GC...¿Por qué? — Teleputucas (@teleputucas) 5 de junio de 2021

3 Nombres

Hoy se proyecta dentro de la Sección Oficial la película argentina 'Cómo mueren las reinas'. Veo su elenco y encuentro a Umbra Columbo y Malena Filmus. Qué fantasía de nombres, Dios mío.

4 La otra Semana Santa

La prueba de que el Festival es una especie de segunda Semana Santa de Málaga para los que no son tan capillitas: siempre llueve, lo pongan en marzo o en junio. Siempre.

5 Adiós al premio de Belleza Comprometida

Tantos años de dar la tabarra han dado sus frutos: me comentan que el premio ése de Belleza Comprometida, que daba una marca de cosméticos a una actriz (sí, siempre a una actriz), ha desaparecido de la parrilla del Festival de Málaga. No tenía sentido que un certamen como éste, que busca la paridad y pionero en la igualdad de género con una sección como Afirmando los Derechos de la Mujer, tuviera un algo tan de concurso de misses. Modestamente, he contribuido a su erradicación (supongo que, más que nada, por ser pesado y gruñón); así que esta temporada, después de lo del cartel de Jordi Sánchez con el nombre de su personaje en La que se avecina, estoy que me salgo en esto del periodismo útil.

6 Tuit del día (I)

@Bachacoss no ha visto 'Maricón perdido' pero el título de la serie le ha inspirado este tuit: «Millones de euros para películas con menos de cincuenta espectadores... El dinero que gana el estado con las pelis gringas, para subvencionar bodrios lgtbi, inclusivos, guerra civilistas y con perspectiva de género que no interesan a nadie». Seamos positivos: al menos, el cine español ya no sólo habla de la Guerra Civil.

7 Tuit del día (II)

@AlvarinoJavier: «Teorema: el uso de la palabra equipazo alcanza su cenit durante el clímax del Festival de Málaga y se va reduciendo en la medida en que nos alejamos de él, salvo en el ecosistema de Instagram, donde #equipazo es trending ad aeternum y no hay rango de mutabilidad observable».

Teorema: el uso de la palabra “equipazo” alcanza su cenit durante el clímax del Festival de Málaga y se va reduciendo en la medida en que nos alejamos de él, salvo en el ecosistema de Instagram, donde #equipazo es trending ad aeternum y no hay rango de mutabilidad observable. — Javier Alvariño (@AlvarinoJavier) 5 de junio de 2021

8 Tuit del día (y III)

[Perdón, pero es que no me puedo resistir a copiar y pegar éste] @Eduarmame_ tuitea: «Estoy un poco así [emoticono con la cara boca arriba] una jamba con la que curre en un corto hace un par de años hoy esta yendo al Festival de Málaga a ganar premios presentando una serie y yo aquí sigo, vendiendo tornillos».

Estoy un poco asi 🙃 una jamba con la que curre en un corto hace un par de años hoy esta yendo al festival de malaga a ganar premios presentando una serie y yo aqui sigo, vendiendo tornillos — edamame (@eduarmame_) 5 de junio de 2021

9 Ha nacido una estrella

Me cuentan que nadie le quita los ojos de encima a Stephanie Cayo, protagonista y productora de Amalgama. Todo el mundo quería entrevistar a la espectacular actriz (por cierto, de lo mejor de la película de Carlos Cuarón) y cada uno de sus movimientos en la terraza del AC Málaga Palacio era objeto de escrutinio.