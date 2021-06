Entrevistar a Amenábar

Veinticinco años en esto de hacer películas (y ahora series) y Alejandro Amenábar no ha dado un titular sabroso y con enjundia en su vida. Qué difícil debe de ser entrevistar a este hombre, la verdad. [El gran Figuerini, siempre al quite, aporta: «Una vez dijo que durante el rodaje de Los otros, Nicole Kidman descubrió el Actimel y se hizo adicta». Me vale]

¿Y los amigos de Amenábar?

Oigan, que no es por desmerecer a Ana Polvorosa y Álvaro Mel (protagonistas de la serie La fortuna, que aún no se ha estrenado), pero ya podrían haber venido algunos de los intérpretes que han marcado más decisivamente la trayectoria de Amenábar para, como se dice en estos casos, arroparlo en la entrega del Premio Málaga. Belén Rueda, Eduardo Noriega, Fele Martínez, Karra Elejalde... No sé, ¿estaban todos ocupados?

Oliver Laxe

Nos cuenta Oliver Laxe que ha sufrido recientemente un desprendimiento de retina. Eso, unido a que últimamente está más pendiente de sus animales en su aldea gallega que de la cosa ésta de hacer cine, nos hace temer lo peor.

Los Danis

En el mundo del chou business están Los Javis y en el del cine, Los Danis: Dani de la Orden y Dani de la Torre, los directores más atareados de nuestro país. Al primero lo llamo cariñosamente Dani a la Orden, pero no se lo digáis.

Retrato de Vigar

Me gusta cómo define Carlos Zanón a Juan Antonio Vigar en La Vanguardia: «Vigar parece una especie de santo laico al que le puedes dejar el dinero, la pistola y las llaves de tu casa». Y recuerda: «Es de un barrio humilde malagueño, Carranque. Su casa estaba al lado de una iglesia y un cine. A base de programas dobles encontró una ventana al mundo, a otra vida posible lejos de lo gris, a amar el cine y estar dónde está. Yo no tuve un Alfredo como en Cinema Paradiso pero sí familia que trabajaba de acomodadores y me sentía un poco como Salvatore».

Espejitos que devoran

Por aquello de la discreción y todo eso no soy más concreto en la mención pero he flipado con un tuit de una chica hablando sobre una película (que, al parecer, le gustó bastante) que completa con cuatro fotos no del filme sino de sí misma delante de un espejo, con filtros varios, estrenando modelito, etc. Desde que hace unos años en una de las fiestas que los de Gran Hermano les organizan a sus concursantes para achispar las tramas del reality vi cómo los chicos y chicas se ponían delante de un espejo a ver cómo bailaban (sí, en eso consistía la fiesta: beber y ver como se baila) toda ha ido cuesta abajo, y sin ningún tipo de frenos.

En la calle

Charlo con un director que estrena un cortometraje sobre el desahucio de una madre y dos hijos. Y me dice que hace unos días, paseando por Lavapiés, en Madrid, vio a una madre y sus dos hijos (además del perro de la familia) con las maletas en la calle: habían sido desahuciados.

Señoras bravías

Mola que la película más rara y diferente del Festival, Destello Bravío, sea la de unas señoras de un pueblo (¡una se atreve con un topless!).

Sonría, por favor

Y vuelvo con la Polvorosa, que no es que le tenga manía, ¿eh? Vive un espectacular momento profesional (compite en la Sección Oficial con Con Quién Viajas y ultima la primera serie de Alejandro Amenábar), pero, vaya, qué difícil es encontrar una foto suya sonriendo en un photocall.

Día boquerón boquerón

Pedazo de jornada malaguita que viviremos hoy: el productor José Antonio Hergueta recibe el galardón de Canal Sur al Talento Andaluz (¡Enhorabuena!) y estrena el documental sobre el grupo Danza Invisible; además, la realizadora Macarena Astorga estrenará en la Sección Oficial su debut en el largometraje, La casa del caracol. ¡Chauvinismo!