El lenguaje del cine sigue fascinando a Javier Fesser (Madrid, 1964) como cuando empezó a rodar sus primeros cortos. El director de películas icónicas como Campeones (2018), Camino (2008) o El milagro de P. Tinto (1998) cuenta que "ve películas debajo de las piedras", y la última la encontró en una mudanza. Un guion escrito desde la inocencia de la total inexperiencia fue la "chispa" que cocinó Historias lamentables (2020), donde el humor explora las hipérboles más mundanas de la propia vida. La cinta está incluida en la Sección Oficial Fuera de Concurso del Festival de Málaga, que le entregará esta noche la Biznaga de Honor.

Recoge hoy la Biznaga de Honor después de un año del aplazamiento del Festival de Cine. Ha sido un año complicado para todos pero, ¿cómo lo vivió Javier Fesser?

Lo mejor de todo esto es que el Festival de Málaga ha tenido un año para arrepentirse o para volver a pensárselo y han vuelto a insistir en la idea de este reconocimiento... así que más feliz no puedo estar. El año ha sido apasionante, muy difícil, también muy doloroso para muchas personas pero en esa dificultad también aparecen nuevas oportunidades. Que el escenario esté cambiando tiene su lado atractivo y excitante. En nuestra industria, es evidente que estamos en una evolución crucial... pero es que también los cineastas nos dedicamos a retratar el mundo, y el mundo es una cosa que se mueve muy rápido y cambia. La demanda evoluciona, los conflictos evolucionan, los personas que habitamos en el mundo evolucionamos...y está bien que tengamos que estar tan atentos a lo que ocurre porque nada podemos dar por hecho, nada va a ocurrir como ocurrió ayer o antes de ayer.

Este es un premio que reconoce toda su carrera. Han pasado 30 años desde que montó su productora Películas Pendelton. Si mira atrás, ¿le gusta lo que ve?

Estoy muy orgulloso de lo que hemos sido capaces de hacer y estoy muy agradecido de haberlo podido hacer. Por eso también este reconocimiento, que no es a mí, es a las películas que he tenido la suerte de escribir y dirigir. Además es un reconocimiento a todas esas familias, a todas esas personas que han permitido que estas películas hayan visto la luz. Cada vez que pienso en cada una de las aventuras... es una empresa de tal magnitud, tanta energía, tanta ilusión, tanto amor en cada una de las películas, tanto talento, tantas personas remando en la misma dirección... qué gozada recoger un premio en nombre de todos ellos.

Cuando se dan premios siempre se pregunta cuál ha sido el trabajo que más ha disfrutado, cuál recuerda con más cariño.

Cada película me ha dado cosas muy bonitas en momentos distintos de mi vida, me siento incapaz de destacar una por encima de la otra. Tengo mucho cariño a los primeros cortos que hicimos porque recuerdo ese descubrimiento total, de fascinación total por algo nuevo, que es el lenguaje del cine, por ver que cada plano que haces, cómo mueves la cámara, qué objetivo pones, lo cambia todo. Cuando empiezas a hablar otro idioma, te empiezan a entender y es una cosa súperemocionante. Esa inexperiencia de ese momento también venía acompañada de mucha inocencia, de mucha ingenuidad, y de una ilusión alucinante. También digo esto y me remito a la película que rodamos hace un año y medio, que es la que se estrena hoy, que me veo también en esa situación de ilusión, de descubrimiento, de fascinación... así que me parece que, por suerte, mis películas son mucho más jóvenes que yo.

A propósito de Historias lamentables. Hablamos de 30 años de carrera pero esta película nace de un guion casi primitivo que escribió en el 86. ¿Cómo fue el reencuentro con ese trabajo?

El reencuentro fue una experiencia casi mística, porque yo me reencuentro con un guion escrito a máquina del año 86 que yo no recordaba. Me mudé de casa hace dos años y en esa mudanza me aparece este manuscrito casi y lo vuelvo a leer sin acordarme de nada, sin reconocer que yo había escrito eso. Y de repente digo "esto está escrito por alguien que no tiene ni idea... pero hay algo aquí de original, de ganas de hacer, de ganas de descubrir, de cero miedo a meter la pata... que me encantaría recuperar". Porque por el camino de la experiencia y de la madurez vas adquiriendo muchas herramientas pero también se van quedando esa ingenuidad. Historias lamentables es una historia que escribo de cero con Claro García, es una historia nueva pero que parte de ese espíritu.

La película cuenta cuatro historias, como dice el título, lamentables... con personajes mediocres, desagradables, antipáticos... pero cada uno tiene un transfondo, un pasado e incluso un presente duro. Es una gran comedia, pero hay un mensaje, ¿no?

Porque la comedia y el humor no son un objetivo de Historias lamentables, es el vehículo para contarlo, es el camino por el que se cuentan historias que no tienen especialmente ninguna gracia pero es que así es la comedia y así es la vida real. Son historias que, para mí, tienen básicamente mucho humor pero también mucha ternura, y también mucha verdad aunque parezca que son historias del tebeo y está todo muy exagerado y muy estilizado. Al final te hacen ver que la vida también está muy exagerada y también se parece más al tebeo que lo que vemos en los anuncios del champú o del yogur Danone. A través del humor, la risa es muy poderosa y muy capaz de generar que las historias te lleguen de una forma profunda y memorable, que veas una película como Historias lamentables, te rías mucho pero después de verla te sigue acompañando. A veces puedes avergonzarte de reconocerte pero te satisface mucho ver que todos los seres humanos estamos llenos de maravillosos defectos. Si fuéramos perfectos creo que no habría película porque, ¿quién quiere contar historias de seres perfectos?

¿Qué relato le gusta más?

Es que una cosa con la que más contento estoy de Historias lamentables es una película, no una colección de relatos independientes. Me resulta muy difícil separar la película en capítulos, es una única cosa. Cada historia tiene su autonomía pero no sería la que es sin la que viene antes, la que viene después... para mí es bonito ver la evolución emocional, de color y de brillo a través de sus historias. No se podrían cambiar de orden, todas potencian a las otras. Son parte de un todo.

Esta película se tenía que presentar el año pasado en el Festival de Málaga. Por lo que pasó no puso ser y se estrenó en Amazon Prime. ¿Cómo ha sido ese debut?

El debut ha sido un camino nuevo que hemos explorado. Ahora mismo estamos en un momento nuevo, complicado, pero también lleno de oportunidades... y a mí me parece muy apasionante, muy excitante, que estamos en una industria en evolución, buscando un modelo nuevo que nos guste a todos. Y en esa situación hay una opción que es quedarse quieto, quedarse parado a ver por dónde sopla el viento, es decir, ver qué es lo que los demás diseñan para ti o ser proactivo y currar para que ese nuevo escenario venga lo más fuerte posible. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros llegamos hace seis meses a un acuerdo con Amazon para el estreno en todo el mundo en su plataforma de pago pero le hicimos entender, y lo entendieron perfectamente, que a los seis meses queríamos estrenar en cine, cosa que tampoco entra dentro de su modelo habitual. Entendieron que estamos buscando un lugar en el que quepamos todos.

De hecho hoy se estrena en los cines Kinépolis.

Yo me empeñé en prometer, porque así lo creía, que estrenaríamos a los seis meses en cine cuando muchas voces decían que aquello no tenía ningún sentido y que no lo íbamos a conseguir. Y estoy muy feliz de que se estrene en salas Historias lamentables, primero porque es una promesa que hice y porque sí creo que tiene todo el sentido que ahora después de haber estado en una plataforma de pago para los suscriptores, ahora esté para el público general y en pantalla grande. Y me gusta especialmente porque estamos hablando de una comedia, y espero muchas risas. La risa es de las pocas cosas contagiosas dentro de una sala de cine. Se estrena en exclusiva en los sitios donde hay Kinépolis, se estrenará de forma exclusiva con otras cadenas con las que estamos ahora mismo negociando.

Ha hecho comedia, ha hecho drama, ha hecho animación... ¿qué es lo siguiente?

También he hecho vídeos de bodas en mis comienzos... Cada película viene de un lugar, cuando estás en el mundo atento, como decía Gomaespuma, con las orejas desplegadas, hay tantas historias que merecen ser contadas, hay tanta emoción en el mundo, hay tanta comedia, hay tanto drama emocionante del que aprender... no hay que estar especialmente atento para ver una película debajo de cada piedra, por lo menos a mí es lo que me ocurre. Entonces cada historia que es la que te mueve a hacer una película, te va a colocar en un sitio distinto para hacerla. Yo no sé si la siguiente película será más una comedia, será más un documental o un musical, la vida te va diciendo cómo va a ser cada cosa. Espero que no tenga nada que ver con las anteriores.

¿Algún proyecto en mente?

Sí, estoy con el guion de una película y también con el proyecto de una serie, que es un formato en el que me gustaría profundizar, sobre todo por la oportunidad que te brindan las series de desarrollar los personajes de otra manera distinta, dándoles mucha más importancia que la propia historia.