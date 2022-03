Miguel Rellán superó la covid grave y sigue al pie del cañón y está a punto de estrenar la comedia sobre la vejez 'Sentimos las molestias', protagonizada por Antonio Resines y él mismo, que llegará en abril a Movistar+ y está escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero, creadores de 'Vergüenza', otra serie con este incombustible actor, que nació en Tetuán (Marruecos) en 1943, donde vivió hasta los 20 años. La inminente vigésimo quinta edición del Festival de Málaga le otorgará uno de sus reconocimientos, la Biznaga Ciudad del Paraíso, el honor que el certamen dispensa a veteranos de nuestro cine.

Rellán puede presumir también de llevar más de 40 años sin parar de trabajar y de un currículum jalonado de premios: "Me lo voy a tener que empezar a creer", bromea. A sus 78 años no quiere ni oír hablar de retirarse y se pregunta si alguien que se dedique a algún trabajo creador, y que le guste, lo hace. "García-Márquez se murió diciendo: sí, '100 años de soledad' está bien pero a ver si me da tiempo a escribir una buena… Porque esto nunca sale del todo como uno quiere; por eso, sigue habiendo esa necesidad de crear", sostiene.

Es ya un rostro reconocible para varias generaciones, las que le vieron despuntar a finales de los 70 y principios de los 80 a las órdenes de José Luis Garci en 'Solos en la madrugada' y 'El crack'; los que le ubican en películas de culto como 'Amanece, que no es poco', de José Luis Cuerda; y para aquellos que crecieron viéndole en la televisión como el profesor Bacterio, hace 22 años, en la serie 'Compañeros'. Precisamente, sobre la vejez asegura que intenta convencer a Garci "para que hagamos una película de nuestra edad -afirma-". "Escribe algo de nosotros, le digo. Yo tengo 78 años; escribe de lo que nos pasa. De si tenemos miedo de morir, de si ligamos o no... Clint Eastwood tiene 90 años y sigue rodando", recuerda Rellán.

Y él también sigue rodando. De hecho, en el Festival de Málaga no sólo recibirá un premio: también vendrá con película bajo el brazo, 'Código Emperador', con Arón Piper y Luis Tosar, la cinta inaugural. Y ya está enfrascado en el rodaje de otra película, 'Me he hecho viral', una comedia. "Si me pilla la muerte, será sobre un escenario o rodando", sentencia el intérprete. De hecho, le rondó durante la pandemia. "Estuve grave un par de días con neumonía bilateral, pero lo de Resines [su compañero de rodaje] fue muchísimo peor: él se ha tirado en UCI más de 40 días y en coma inducido; a punto de morir", indica.