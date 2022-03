Kerem Bürsin paseará por la alfombra roja del Festival de Málaga

Están las redes sociales revueltas con la noticia de que un invitado muy especial a la alfombra roja inaugural del Festival de Málaga, este mismo viernes: Kerem Bürsin, uno de los actores turcos de moda, protagonista de la serie 'Love is in the air', idólo de jóvenes y no tan jóvenes aficionadas a los culebrones del país. Será uno de los reclamos de la vuelta a los paseíllos del certamen tras dos ediciones pandémicas en las que lo glamouroso quedó supeditado a los protocolos higiénico-sanitarios. Eso sí, los y las fans de Bürsin deben mirar al cielo: se esperan lluvias para la jornada, lo que podría desprogramar la alfombra roja de la agenda festivalera.

