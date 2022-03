Cercanía y sonrisas para cumplir 25 años

Se nota, se respira la nueva normalidad del Festival de Málaga, el regreso a muchas de sus señas de identidad interrumpidas por la pandemia. El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, que ya fue santuario cinematográfico hace un par de años cuando acogió la ceremonia de los Goya, abrió ayer sus puertas para que el certamen celebrara la primera noche de su vigésimo quinta edición, sí, la de las bodas de plata, la del «joven con mimbres de madurez», como suele describir el capitán de la cita, Juan Antonio Vigar.

Primero se desplegó de nuevo la alfombra roja en los exteriores del Palacio (más información en las páginas siguientes) y después, turno para la gala, que comenzó con la música de Manolo García. La noche, conducida por Pepón Nieto, Noemí Ruiz y Celia Bermejo, llevó a los espectadores (en torno a 2.400, frente a los poco más de 1.000 que acoge el Teatro Cervantes, habitual casa de las galas festivales) por los contenidos de la flamante edición.

Frente al tono más serio y discreto de las dos anteriores convocatorias, las pandémicas, en las que el cuerpo no estaba para fiestas, la temperatura de la velada de ayer, afortunadamente, resultó más cálida, de sonrisas y música, más colorida (como el propio cartel del Festival de esta edición, que representa un nuevo amanecer). «Tenemos más ganas que nunca, más ilusión que nunca y el mismo buen rollo de siempre», aseguraron Bermejo y Ruiz, poco antes de que Nieto entrara en el escenario en coche y a ritmo de reguetón para declarar al Festival de Málaga como «el festival del público, el vuestro; el festival de todos los colores en el que cada uno elige su preferido».

Miguel Rellán

Se rindió el Martín Carpena a Miguel Rellán, propietario de la Biznaga Ciudad del Paraíso que todos los años concede el certamen a los intérpretes de nuestro cine con un currículum aquilatadísimo, de veteranía. Presentó a Rellán el cineasta y guionista David Serrano: «Después de 200 proyectos de todo tipo mantiene la ilusión del chaval, sin ningún tipo de ego», dijo Serrano, quien destacó: «En un caso único en la historia, no encontraremos a nadie que no sólo no hable mal de él sino que no hable muy bien de él». Rellán, «a punto de tener un infarto», confesó, recibió con estas palabras su galardón: «Yo tengo el síndrome del impostor. Consiste en que cuando me dan un premio, me aplauden después de una representación y me hacen buenas críticas, siempre pienso: Ha vuelto a colar. Pero ésta es la última vez», comenzó el intérprete. No creemos que sea la última vez, ni de lejos, señor Rellán.

La velada inaugural del vigésimo quinto Festival de Málaga fue amenizada por las actuaciones musicales de Guitarricadelafuente (interpretó la inmortal Malagueña salerosa); los nuevos talentos de la Fundación Málaga, Antonio Peula y Belén Bouzas, Pol Granch y el popular dúo Camela.

Además se presentó al jurado de la competición principal, la Sección Oficial de Largometrajes, compuesto por Marta Nieto, Javier Cercas, Manuel Martín Cuenca y Marco Mühletaler Maggiolo: «Vamos a poner todo nuestro empeño, nuestra sensibilidad y nuestro compromiso», aseguró Nieto.

Iceta: «El cine español está por descubrir en algunos entornos de España» El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, acudió a la gala inaugural. Minutos antes, lamentó que el cine español esté «en algunos entornos de España por descubrir» pese a que esta industria «está en un momento muy potente». «A veces me sorprende cómo el cine español es muy bien acogido fuera y aquí quizás todavía no hemos hecho nuestro abrazo de amor a un cine fantástico que nos ayuda a superar dificultades como las que hemos tenido», dijo.



Finalmente se proyectó la película inaugural de la Sección Oficial, fuera de concurso, Código emperador, de Jorge Coira, protagonizada por Luis Tosar, Miguel Rellán y María Botto, entre otros. Tosar animó a los espectadores a que acudan a las salas de cine a ver la película y dedicó unas palabras de apoyo al pueblo ucraniano muy aplaudidas por el aforo completo de no hay billetes del Martín Carpena.