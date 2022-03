«Filmar es un acto de amor a los personajes, sin juzgarlos»

Después del éxito de Verano 1993, no parecía que hacer su segunda película tuviera que ser tan difícil pero lo ha resultado.

'Alcarrás' ha sido un viaje de largo recorrido y de mucho esfuerzo con un equipo enorme detrás, con actores no profesionales, con un elenco coral... Todos los procesos, desde el guión hasta el montaje, requerían exigencias; no ha sido la típica película en la que lo hemos pasado bien, había que hacer un esfuerzo extra.

Y un rodaje prácticamente en exteriores, con lo que eso implica.

Calor, viento, verano, un paisaje duro... En este sentido, el presupuesto que teníamos, un poco mayor del que normalmente disponemos, nos dio mucho tiempo, tiempo para buscar las localizaciones, también para hacer un cásting de un año, algo que no suele pasar.

Se acerca a los personajes, sin banda sonora, como si fuera un documental. ¿Cuál es el objetivo?

Tengo un compromiso con lo humano y con los personajes. Filmar es un acto de amor a tus personajes y para conseguir eso tienes que estar cerca de ellos con la cámara, tratarlos con mucho respeto, nunca mirarlos por encima del hombro, no juzgarlos. Y aquí, además con tantos personajes, no era nada fácil, porque se equivocan y hacen cosas con las que no estás de acuerdo. Vimos a nueve mil personas para encontrar a la gente que más nos gustaba; después de eso pasamos mucho tiempo juntos para poder ir creando relaciones entre ellos, una memoria compartida. Hacer este tipo de cosas puede resultar un poco místico pero es que es un reto llegar a alcanzar el nivel en el que dos personas se miran y hacer que percibas que han vivido tantas cosas juntos. Ahora han formado un grupo humano único y se siguen hablando entre ellos, son una piña.

¿Podríamos decir que 'Alcarràs' es un retrato generacional del pasado y el presente agrícola de nuestro país?

La gente del campo lo está pasando muy mal y todo esto va a peor. Hicimos un final feliz pero después nos dimos cuenta de que no tenía sentido, de que la realidad era otra. Cuando hablas con los agricultores te das cuenta de que están jodidos y no quieren que sus hijos lo estén también. Si queríamos ser fiel a la realidad teníamos que terminarla así.