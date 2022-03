Gracias, H; gracias, B

Me quedé con las ganas de ver 'Con el viento', porque no dejaba de leer críticas excelentes: que si poesía visual, que si etnografía, que si cine sensorial... Al final, por hache o por be, pues no la vi y acabó sepultada por la actualidad, las repescas y los descubrimientos. Por eso esperaba con muchísima curiosidad el estreno, dentro de ZonaZine, de Dúo, una especie de continuación de aquel filme, que prolonga la colaboración artística entre la directora Meritxell Colell y la bailarina Mónica García. ¿Que qué tal? Hache y be, cualquiera que fuera, benditos seáis.

En 'Dúo' seguimos a Mónica y su pareja, un argentino bastante brasas, por la cordillera de los Andes ofreciendo un espectáculo de algo parecido al tango en el que respiran muy, muy fuerte (ríase usted de los vídeos de ASMR del YouTube) y están todo el rato con el piel con piel, así en plan intenso. Durante casi dos horas, les vemos en la camioneta escuchando a Fito Páez, les acompañamos en experiencias cotidiano-etnográficas de gran calado con los habitantes de diversos pueblos de Argentina y Chile (reveladoras escenas como la de una señora mayor chilena haciendo pan con sus manos: guau), les seguimos en sus broncas, les escuchamos respirar agitados, brindan por la Pachamama... Todo ello intercalado con supuestos poemas audiovisuales paisajísticos y de tono nostálgico sobre Burgos, la madre de la protagonista y asuntos así, usando palabras como 'acurrucados' y entonados con la ronquerita ésa que suelen poner los intensos cuando quieren mostrar lo importantes que son sus cosas, como, por ejemplo: "Madrid está desierta. El beso en aquella esquina de madrugada. Tú y yo en la cama. Café cargado caliente. Spinetta. Los pies fríos, el swing de tu cadera". Todo acaba siendo una parodia de sí mismo y algo risible.