Pues yo contigo sí que no puedo

Si está Frank Ariza en los créditos, la cosa pinta mal. Eso es así, verdad verdadera. Este hombre no sé cómo lo hace pero se la cuela a un montón de ejecutivos televisivos poderosos y a productoras de cierto renombre en la industria, y lleva años haciéndolo. Un auténtico figura. Y aquí lo ha vuelto a lograr: hacer pasar una tv movie de ésas de Antena 3 por la tarde, de ésas que se titulan 'Asesinato mortal', de las que salen niñeras malvadas, como una película y que se la programen en la Sección Oficial de un festival de cine como el de Málaga (fuera de concurso, eso sí: próximo reto a desbloquear, Frank).

Porque 'Sin ti no puedo' es exactamente eso, aunque en un tono más picantón, sensual y sudoroso, más apto para públicos nocturnos que vespertinos. Por lo demás, incluida la vuelta de tuerca final (inesperadísima, vamos), han visto todo esto en su pequeña pantalla, entre cabezadita y cabezadita, fin de semana sí, fin de semana también. Podría decir que Chus Gutiérrez hace lo que puede con el material que le ha tocado pero no me apetece ser tan generoso, porque, al final, ella es tan culpable como Frank Ariza de disfrazar esto de largometraje estrenable en un festival, en las salas comerciales.