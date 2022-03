Victoria, una cervecera malagueñísima, debuta este año como una de las grandes patrocinadoras del Festival de Málaga. Pues bien, se ha encontrado con Camera Café, la película, una cinta con un product placement descarado (y que no es de café de máquinas de vending): el de otra marca de cerveza, que aparece mencionada, explícita y elogiosamente, en cuatro o cinco ocasiones.

2 Tuit del día

Se quejaba amargamente en un tuit Javier Zurro de que Carlos Saura («el señor mayor de la cámara», según Socialité) es venerado fuera pero no lo suficiente en su propio país, el nuestro, que es una cosa que se suele decir mucho pero no siempre es verdad. Pero llega @JuanGL001 y suelta esto: Recuerdo una entrevista a Spike Lee cuando vino a España a promocionar BlacKKKlansman donde se declaraba totalmente fan de Saura y hasta preguntaba dónde podía conseguir un póster de alguna peli suya para que se lo firmara... Creo que dice mucho del respeto que se le tiene fuera».

Recuerdo una entrevista a Spike Lee cuando vino a España a promocionar BlacKKKlansman donde se declaraba totalmente fan de Saura y hasta preguntaba dónde podía conseguir un póster de alguna peli suya para que se lo firmara... Creo que dice mucho del respeto que se le tiene fuera — Juan Galarza L. (@JuanGL001) 20 de marzo de 2022

3 Desigualdades entre lo español y lo en español

Todos sabemos que el primer fin de semana son los días fuertes del Festival de Málaga, los dos únicos días que se quedan aquí los corresponsales de los medios nacionales, las jornadas de mayor impacto mediático, así que los más deseados por las grandes producciones para ubicar sus estrenos en la Sección Oficial. Lo que pasa es que se crean así ciertas discriminaciones para un festival de cine en español: a saber, del pasado viernes hasta ayer, de las ocho películas proyectadas de la Sección Oficial sólo dos han sido medio latinoamericanas, y ni tanto: Sin ti no puedo es una coproducción con México dirigida por la española Chus Gutiérrez y The Gigantes, otra alianza con el país azteca, también fue realizada por otra mujer española, Beatriz Sanchís. Eso sí, hoy, lunes, se estrenan dos puramente en español no españolas, y el martes, tres. Que sí, que lo entiendo, que no vas a estrenar el primer sábado una película ecuatoriana sobre una señora recién salida del psiquiátrico pero, no sé, es una desigualdad que da algo de pena y que, creo, debería corregirse en próxima ediciones del certamen.

4 Kerem Bürsin, en buena compañía

Resulta que uno de los ídolos de siempre de Kerem Bürsin, el protagonista, sin duda, del off festivalero de esta temporada, es nuestro Antonio Banderas. La otra noche se fue al Teatro del Soho-CaixaBank para ver el Company de su idolatrado malagueño. Seguro que habrá tomado buena nota.

5 Tuit del día (otro)

Excepcionalmente hoy hay dos tuits del día. Esto, formidable, de @OscarAgudo7 nos ha obligado a ampliar la sección: «Deberíais poner WC públicos cerca del Cervantes, ayer me dio un apretón y tuve que ir corriendo hasta mi casa, menos mal que vivo cerca de la Plaza de Mitjana que casi me lo hago encima. ¡Es una vergüenza!».

Deberíais poner wc públicos cerca del Cervantes , ayer me dio un apretón y tuve que ir corriendo hasta mi casa , menos mal que vivo cerca de la plaza de mitjana que casi me lo hago encima , es una vergüenza!! — Raúl Agudo Márquez . (@OscarAgudo7) 20 de marzo de 2022

6 Maggie y Salva, emprendedores boquerones

Fue anteayer Maggie Civantos la que presentó su primer proyecto como productora, la indie El Juego, y ayer otro intérprete malagueño, Salva Reina, estrenó su debut como productor, Isósceles, de Ignacio Nacho. Qué bien que ambos reviertan lo que ganan en grandes producciones para el cine y la televisión financiando retos más personales. Recordemos, además, que Reina lleva años en la gestión cultural con su espacio La Cochera Cabaret.

5 Saura, el empecinado

Volviendo a Carlos Saura, ¿se acuerdan de que tuvo un proyecto muy serio con Antonio Banderas y Elías Querejeta? Sí, se trabaja de 21 días, sobre la génesis del Guernica, con Banderas, claro, interpretando a Picasso. Se murió Querejeta y, al final, la cosa no cuajó: Antonio hizo del genio de La Merced para la serie de National Geographic Genius (algo que, dicen, no le sentó demasiado bien a Saura). Pues resulta que el cineasta aragonés, avanza eldiario.es, cuenta ahora con «un productor muy empeñado en hacer» su proyecto picassiano pero ahora centrando la historia en «la relación entre Picasso y Dora Maar».