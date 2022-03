Se nota que la pandemia ha hecho estragos en la producción cinematográfica española. Pierdo la cuenta al comprobar cuántas películas hay en el certamen que son directamente obras de teatro (La piel en llamas, El test) o son planteadas en un solo espacio (Isósceles, Cinco lobitos, Toscana) o incluso un compendio de videoconferencias (Mensajes privados, que veremos hoy). Ya saben, una única localización, sólo interiores, igual a menor presupuesto. Pero lo más curioso es que la cinta que más lujosa se ve es la que parte de una serie de televisión grabada en un único espacio, Cámera café, la película. En fin, a ver cuando terminan todas las crisis que se nos van acumulando y podemos volver a ver películas españolas rodadas en Canarias.

Todo es posible en el cine. Que se lo digan a @jorge_niso, que ha tuiteado esto: «El Festival de Málaga de este año está siendo increíble. De ir a ver una película sin acreditación pagando entrada a acabar yendo como invitado a un evento y terminar de cervezas con productores».

Juana Acosta y el trauma

No tenía ni idea de que la tragedia personal y familiar ha asolado la vida de Juana Acosta: asesinaron a su padre cuando ella tenía 16 años y que, al poco tiempo, su hermano mayor, incapaz de superar aquella muerte, se suicidó. La colombiana usó el teatro como catalizador y con la obra El perdón reveló estas duras experiencias, pero hace sólo unos meses. Pero el trauma, de hecho, guía buena parte de su carrera: hace años vino al Festival con Tiempo sin aire, la historia de venganza de una madre violada por unos militares colombianos que también mataron a su hija; ahora regresa con 'Llegaron de noche', en la que incorpora a la único testigo de la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador, un proyecto en el que, cuenta Uribe, se involucró durante años, investigando y hablando con los protagonistas reales de la historia. Qué bien maneja el dolor, la tragedia y la emoción Acosta siempre.

Leo Harlem y su concepto de cine de acción

Hace unos meses estuvo entre nosotros el cómico Leo Harlem para rodar 'Como Dios manda', una comedia de la realizadora malagueña Paz Jiménez. En la presentación de un avance del filme, Harlem dijo:«Para mí todas las películas son de acción, porque para mí salir de casa es acción. He tenido un doble de patinete, porque tenían miedo de que me lesionara».

Sufridoras en casa

A ver, que no me quiero pasar de woke, cancelador ni aliado feminista ni cosas así, que conste. Pero es que me llama la atención cómo muchas veces los cineastas parecen concebir a la mujer como protagonista sólo en historias marcadas por el trauma, el dolor, la tragedia. Repasemos la cartelera de ayer de la Sección Oficial del Festival de Málaga: lo que ya hemos contado de la película protagonizada por Juana Acosta ('Llegaron de noche'), otra mujer busca a su hijo desaparecido y probablemente asesinado por la policía militar ('A mâe'), otra mujer se presenta como la víctima de un bombardeo en su colegio inmortalizado por un fotógrafo en una instantánea hecha icono pop mientras otra se prostituye en busca de una cura para su hijo ('La piel en llamas') y, finalmente, una mujer vuelve a su hogar tras un tiempo en un psiquiátrico por haber intentado matar a su bebé en plena depresión postparto ('Lo invisible'). Ah, y prepárense mañana para 'Sinjar', que la cosa también tiene bemoles: una madre busca a su hijo, que se ha convertido al Islam; otra, en Irak, es obligada a vivir como esclava junto a tres de sus hijos al servicio de una familia... Total, que seguimos viendo a la mujer como sufridora en casa.

Pues de nuevo tenemos otro tuit del día. El segundo de hoy, éste de @KlarissN1991. «Ver imágenes del Festival de Cine de Málaga y encontrarme que una de las actrices que sale tan flawless me hizo bullying en el colegio». La tuitera dice el nombre de la actriz en un breve hilo pero aquí, naturalmente, guardaremos silencio al respecto.