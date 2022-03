«Parece que estaba predestinado para contar esta historia en el cine»

«Si me matan de día sabrán que ha sido la guerrilla, pero si llegan de noche serán los militares los que me maten». Esa frase acuñada a Ellacuría, uno de los protagonistas de Llegaron de noche, acaba convirtiéndose en el claim perfecto para la película.

Curiosamente esa frase la aportó al guión Karra [Elejalde], que en su proceso de investigación y documentación la encontró, atribuida a él por los jesuitas. Hablamos con muchos de ellos, que conocieron al propio Ellacuría, y todos llegamos a la conclusión de que podría haberla dicho. De ahí que la utilizáramos de forma definitiva en la película.

¿Tu pasado jesuita y haber nacido en El Salvador está detrás de este proyecto?

Soy un alumno jesuita de El Salvador, nací allí, pero también de Tudela, Bilbao, Alicante… Estudié con los jesuitas toda mi infancia y juventud. Incluso te diré que casualmente Ellacuría también estudió en Tudela muchos años antes que yo. Parece que la propia película me estaba persiguiendo, que estuviera predestinado para contar esta historia.

El trabajo de Daniel Cebrián en el guión está muy documentado, algo que se nota la pantalla. Los hechos relatados son precisos y contundentes. ¿Han contado con mucha ayuda de gente de El Salvador?

Daniel leyó todo lo que había sobre el suceso y luego, fundamentalmente, tuvimos la ayuda de los propios testigos de lo sucedido. El padre Tojeira, que aún vive, fue una de las personas que más aportó al proyecto. Y después Lucía y Jorge, los protagonistas de la historia, que también viven y con los que hemos estado hablando largo y tendido. Toda la documentación impresa junto al testimonio oral de los propios protagonistas ayudó a esclarecer lo sucedido y poder narrarlo de la manera más veraz posible.

¿Cómo están Lucía y Jorge?

Ellos no han podido regresar a El Salvador. Viajaron a EEUU y estuvimos con ellos en un pueblecito de California. Su relato fue capital. Lucía es una mujer muy fuerte aunque está padeciendo muchas cosas pero aguanta, aunque marcada de por vida por este tema. Cuando nosotros fuimos a verla ella no paraba de llorar contando todo lo sucedido, se le saltaban las lágrimas cada dos por tres. Jorge me ha contado que cuando vio la película no paraba de llorar y que la vi dos veces seguidas.

Durante el rodaje se celebró el juicio a Inocencio Montano, ex coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador y uno de los militares implicados en el crimen.

Ciento treinta y tres años de cárcel por el asesinato de Ellacuría y otros cuatro jesuitas, una sentencia que llega cuarenta años después de los hechos. Y no solo eso, hace unos días se emitió una orden de detención contra el presidente Cristiani porque han reabierto la causa.

Qué bien que se vuelva a hablar de estos jesuitas.

Estuvieron involucrados en todo este conflicto de manera conciliadora, algo que no le interesaba al gobierno. Cuando les mataron la guerra aceleró su final. Fueron asesinados por su capacidad de intermediación, estaban a favor de la paz, eran testigos muy incómodos en una época de violencia.

Me gustaría destacar el trabajo de Juana Acosta.

La película es ella desde que empieza hasta que acaba, ha hecho un trabajo excepcional. Ello hizo una tarea de documentación tremenda, viajando a California para hablar con la propia Lucía. De hecho, durante la pandemia han seguido teniendo una relación constante, repasando el guion juntas, y todo eso crea un poso que acaba saliendo en la película. Lucía se ha quedado asombrada con Juana al ver la película.