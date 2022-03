'Sinjar': sin tensión

Que en el cine español alguien se plante con un largometraje de 127 minutos no deja de ser una anomalía, que me invita a pensar que Anna Bofarull, directora y guionista, ha gozado de cierta libertad a la hora de levantar 'Sinjar'. Bien por ella. El problema es que el resultado es flácido, destemplado, sin vida, y eso es pecado mortal en una película como ésta, sobre conflictos y tragedias tan tremendas como las que viven estas tres mujeres asomadas al abismo personal y familiar por el extremismo islámico.

Y mira que Bofarull lo intenta, fiándolo todo a esa planificación cogotera (ya saben: sigamos desde atrás con la cámara al protagonista en sus desgracias, con tal insistencia que acabamos conociendo más el cogote del personaje que su corazón) para inmiscuirnos en la acción, en las peripecias de las protagonistas; nos coge de la solapa, no de la mano, para acompañarlas, pero no hay tensión alguna en las imágenes (pienso, por ejemplo, en el par de escenas bélicas que hay, rodadas y montadas sin el nervio preciso, por no hablar de los numerosos planos alargadísimos sin motivo alguno) y todo se va desplegando a una temperatura tibia. No ayudan unas interpretaciones gélidas, de escasa entidad, salvo, claro, la de Nora Navas, que tiene un par de momentos en los que demuestra, además de que es una de las mejores actrices de su generación, que la emoción está ahí, en los ojos y que es en ellos donde hay que mirar para contar unas historias como éstas.