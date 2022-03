«A veces, lo más importante en la vida es saber que uno es valioso»

Santiago, un tipo que vive entre la autodestrucción y esa capacidad utópica de hacer las cosas bien. ¿Cómo se prepara uno un personaje así?

No es necesario aclarar que yo no tengo nada que ver con la vida de mi personaje pero me siento identificado con él. Somos tan frágiles, tenemos esa sensación de abismo en muchos momentos de nuestra vida... Pero Ámame es la historia de un tipo muy valiente llamado Leonardo Brzezicki, que no es autobiográfica pero que habla mucho de lo que el propio director conoce mucho. Un tipo que lo tiene todo, lleno de vida, guapo, exitoso, elegante, pero con una constante insatisfacción interior.

Éste es uno de esos personajes que cambian la vida de un actor, como ya lo hizo Plata quemada en el 2000.

Además, El Nene [el protagonista de Plata Quemada] puede guardar alguna similitud con Santiago pero en el mundo de los gangsters. Uno no elige los proyectos porque sí, los eliges por algo. Las miradas de ambos personajes tienen que ver con las preguntas que uno se hace en la vida: qué es el amor, para qué estamos aquí... Además, son los dos de esos personajes intensos, de los que te llevas a casa y estás inseguro dándole vueltas todo el día, siempre con tu cabeza y tu cuerpo sin parar de buscar.

Santiago desvela en algunos momentos detalles que pueden explicar el porqué de su comportamiento pero no queda nunca del todo claro. Aunque se desnude, ya al comienzo del filme.

Sí, es algo que latía en la película desde el guión: el misterio, el por qué. Ysí queda desnudo desde el principio de la obra tanto física como emocionalmente. Hay una cuestión sagrada al rededor de esta película, la libertad, ya desde su primera escena [hombres en un sexo hablando, bebiendo y y disfrutando del sexo], de seres libres haciendo lo que quieren ajenos al prejuicio de los demás. Hay otra escena que me gusta mucho de la película, cuando Santiago le dice a su hija que el día que murió su padre fue el día más feliz de su vida. Porque Ámame habla de la caída del sistema patriarcal en la sociedad, de cómo las cosas establecidas van deconstruyéndose poco a poco.

'Ámame' se titula 'Almost in love' para el mercado internacional. ¿Los protagonistas son incapaces de amar o de ser amados?

Yo diría en principio que son incapaces de amar porque no saben amarse a sí mismos. Lo más importante a veces es saber que uno es valioso. Es bueno importarle a alguien pero siempre que antes te cuides de saber que tienes que importarte a ti mismo primero. La teoría es encontrar a alguien que te acompañe en el viaje, pero en la película es más complicado. Todo es más complicado con Santiago.