Cuando no se tiene gracia pues no se tiene gracia

La verdad es que da mucha pena ver a alguien que se esfuerza mucho, muchísimo en hacerte gracia y no lo consigue porque, básicamente, pues no tiene gracia alguna; que sí, que la persona en cuestión tiene muy buenas intenciones, que se toma la molestia de intentar agradarte, de, como suele decirse, sacarte una sonrisa, algo muy loable, pero, al final, la cosa termina siendo fastidiosa, cansina, y uno, el que está contemplando el espectáculo, no sabe dónde meterse en vez de interrumpir el lento camino al fracaso con un simple y directo: "Detente, lo siento, es que no tienes gracia". Eso es lo que le ocurre a Pau Durá, un señor que parece no estar particularme dotado para la comedia, en 'Toscana', un ejercicio inane, empeñado en un imposible durante cerca de 80 minutos.

Supongo que la idea de Durá era levantar una cosa simpática y alocada, apta para todos tipo de públicos (quizás en su mente se imagina que varios países europeos podrían comprarle los derechos para los remakes) pero es que no hay chispa alguna en ningún minuto de su película: el humor es demasiado blanco y tibio, los diálogos abusan de esos lugares comunes que son el mínimo denominador común de la comedia y las ganas de agradar al final resultan contraproducentes. Y eso, por mucho que le pongas música de swing manouche para darle vidilla al asunto, no hace que se te desgrapen los labios para dibujar una mínima sonrisa.