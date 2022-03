Pau Durá: "La paternidad está menos representada que la maternidad"

Las historias contadas en espacios cerrados son protagonistas esta edición del Festival de Málaga: 'El test', 'Isósceles', 'La piel en llamas', 'Mensajes privados' y, de otra forma, 'La Cima' e, incluso, 'Cinco lobitos'. Parece que la pandemia ha trastocada la manera de contar historias y ahora Toscana.

Bueno, mi próxima película será todo lo contrario: una road movie. 'Toscana' es un guion que estaba escrito hace más de diez años. Lo leí de nuevo y me gustó, y contaba con algo que lo hacía bastante particular: el espacio en que se desarrolla. Además, 'Toscana' tiene una facilidad de producción que no tenían otras proyectos, es una apuesta por una producción pequeña en tiempos de Covid. Por cierto, estábamos un poco asustados pero finalmente no pasó nada.

Su cine posee cierta sensibilidad en lo referente a los personajes, como ya vimos en 'Formentera lady' y de nuevo en 'Toscana': al final los acabas queriendo a todos.

Es una historia de amistad, de buen rollo. Ya probé la película con un cine lleno de gente y funcionó. Empatizaron con los personajes y la proyección tuvo mucho éxito. Todo nace de lugares que son próximos a mí, hay cosas en común que se repiten en mis historias que también acaban recomponiendo mi propio discurso. El semitono del drama del que tanto hablaba con Jose Sacristán en 'Formentera Lady' es algo que a mi me interesa.

Y hay también un tema de claro en ambas: la preocupación por la paternidad.

Mi crisis de los cuarenta coincidió con la paternidad. Tener un hijo te cambia la vida y me interesa esa época porque creo que está menos representada que la maternidad. Por eso aquí hablo de un padre que quiere y de otro que no puede.

Y el trabajo con los actores se le da bien, ¿es porque usted también lo es?

En realidad no crea que he tenido que trabajar mucho con ellos. Cada persona que forma parte de la historia sabe lo que tiene que hacer y todos tienen experiencia e incluso hemos trabajado mucho juntos. A este nivel todo es muy diferente. Somos amigos y queremos contar la misma historia todos.

Edu Soto acaba haciéndose con la película, ¿verdad?

Sigo defendiendo la idea de un reparto coral pero cuando Edu entra en escena y empieza a realizar su propio viaje todo cambia. Poco a poco el papel de él resulta más empático, yo acabo siendo un mero espectador en ocasiones, porque lo que hace Edu Soto aquí es enfatizar mucho más lo humano, la comedia, lo emocional. Y eso engrandece todo lo que ocurre en ese sitio donde están encerrados.