Pildoritas Festivaleras (6)

Después de que 'Alcarràs' se borrara del concurso tras su victoria en la Berlinale, a estas alturas muy pocos dudan de que 'Cinco lobitos' se va a hacer con las Biznagas más importantes del palmarés del Festival de Málaga. Se confirma, por si hacía falta, que el certamen alemán es el caladeron donde la cita pesca sus mejores boquerones. Y cuidado con ello, porque le puede pasar algo no demasiado bueno para un festival de cine: que sea demasiado previsible.

Tuit del día

El tuit del día es de Jorge Coira, el director de 'Código Emperador', la película que inauguró el pasado viernes el Festival de Málaga. Dice así: «En la vida hay que saber rendirse a tiempo. Después de cinco días desayunando dos personas, hoy tiramos la toalla sin haber terminado la palmera de chocolate. Pero eso sí, qué rica estaba...». Y muestra un corto vídeo en que se ve lo que se han dejado, un poquito, de la palmerísima.

Las bragas de Ingrid García Jonsson

Pues las chicas de Estirando el Chicle han desvelado un adelanto del podcast que grabaron el pasado sábado en el Martín Carpena: en él, se ve a su invitada, la actriz Ingrid García Jonsson, despojándose de sus bragas (rojas) y tirándolas de espaldas al respetable como si fuera una novia recién casada con su ramo de flores.

Una historia del corazón sin dar nombres

No voy a dar nombres porque para eso están las revistas y webs del corazón, pero un muy querido actor ha iniciado una relación sentimental con otra muy querida actriz, tal y como se ha confirmado en la publicación sacrosanta del cuché nacional. Resulta que el muy querido actor ha estrenado y promocionado en el Festival un largometraje que rodó junto a su ex, también una muy querida actriz. Parece que la cosa no ha terminado malamente (ambos, los dos muy queridos intérpretes que han dejado de ser pareja posaron sonrientes en el photocall, no uno al lado del otro pero tampoco tirándose de los pelos) y de ello nos alegramos.

Caramelo (envenado)

Resulta que Susi Caramelo ha estado entre nosotros y pues ha hecho lo que hace normalmente y por lo que ha alcanzado cierta viralidad. En un photocall le pregunta a Manolo García: «¿No tendrás tú la culpa de la calima?». Sabrán que el cantante tiene un disco titulado 'Arena en los bolsillos'. Son 16 segundos de vergüenza ajena. Así que desisto de ver los vídeos que le ha grabado a Kerem Bürsin.

Mi vida es ya oficialmente una telenovela turca.

Arcos navideño-carnavaleros, alfombra roja y ahora... ¡Las tribunas de Semana Santa!

¿Se acuerdan de la pildorita sobre los arcos de Navidad/Carnaval que aún, por alguna razón que no alcanzo a conocer, presiden la calle Larios, vestida por la alfombra roja del Festival de Málaga? Añadan ahora las tribunas de la inminente Semana Santa, que se han empezado a montar en la zona. Inevitable pensar en una ciudad de cartón piedra, irreal, una especie de Cinecittà del cacao maravillao.

La Raphi forever

A mí la vida no me da para ir a fiestecitas, copitas y terraceo vespertino-nocturno durante el Festival pero mis espías me cuentan que este año el mal tiempo (en realidad, ya saben que las lluvias son buen tiempo, el mejor tiempo) se ha notado mucho en el ambientillo. Ah, también me cuentan que Raphaëlle Perez es uno de los grandes rostros del Festival de Málaga: se ha ganado a todo el mundo con su forma de ser y, por qué no decirlo, por tener los santos ovarios de llevar un vestido de noche espectacular desde las 8 de la mañana.

Javier Cercas, el runner impenitente

Increíble lo del escritor Javier Cercas, miembro del Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes. A primera hora de la mañana de ayer, en plena lluvia y con el viento a tope, lo vimos en la puerta del hotel haciendo ejercicios de estiramiento después de pegarse una buena carrerita.