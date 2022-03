«No se escucha a las víctimas de violencia de género y esto debe parar»

Vuelve con Juan Miguel del Castillo, quien consiguió lanzarte al estrella con Techo y Comida. Pero ahora en un registro diferente, el del thriller policiaco aunque con denuncia social como transfondo. ¿Cómo fue el reencuentro?

Estoy agradecida de que el destino nos haya juntado en algo tan diferente. Los momentos más bonitos de mi carrera me los ha regalado el personaje de Rocío en 'Techo y comida'. Lo que vivimos entonces fue muy especial y si encima ahora me trae a este personaje Cristina a mi vida pues solo agradecida de que el destino nos haya juntado de nuevo.

Un proyecto diferente sí, pero como en Techo y comida hay una gran intensidad en los personajes.

A la hora de rodar había que llevar a unos niveles de intensidad muy grandes, sí. En 'Techo y comida' mi personaje vivía en la pobreza sin ni siquiera tener nada para comer y en esta película mi personaje sufre la violencia de género. Las dos son supervivientes.

Queda bien retratado en el filme lo poco que le importa a veces al sistema una mujer asustada que pide ayuda.

Para mí 'La maniobra de la tortuga' es una película de terror psicológico. Trabajar con el miedo y profundizar en cómo el miedo te anula, cómo puede apoderarse de tu vida, cómo puede apoderarse del día a día de una mujer tan asustada que queda agarrotada porque nadie la cree. Fue algo realmente interesante contar la violencia desde otro punto de vista: en la pantalla hemos visto las agresiones físicas pero las psicológicas no se ven tanto, esa violencia invisible y latente, la que realmente se apodera de las mujeres. Que guste más o menos la película pero que sea un golpe en la mesa a favor de las víctimas para que se las escuche, porque a la mayoría no se las escucha. Le pedí a Juan Miguel que me dejara decir una frase que no estaba en el guión: «Somos un número y me voy a convertir en un número, solo importamos cuando ya no estamos». Esto hay que pararlo ya.

La Cádiz de 'La maniobra de la tortuga' es muy distinta a la de tu anterior película, 'Operación Camarón'.

La otra cara de la moneda, un Cádiz más oscuro, casi irreconocible, que a veces da miedo. Pero es que Cádiz es una ciudad con múltiples caras en continuo movimiento. La propia vida puede moverse entre momentos de felicidad absolutos y momentos muy oscuros.

Del Castillo ha retratado de manera muy particular sus momentos de pánico en el filme...

Me cuesta hasta contarlo... Cuando me dijo lo de la bodycam [una cámara para grabar mientras corremos, subimos escaleras o saltamos sin perder estabilidad ]me hizo ilusión. Cuando la probé me di cuenta de que la realidad era muy disntita: me quería morir, tuve hasta miedo, no podía con la cámara, estaba agotada. La cámara pesa trece kilos y yo había adelgazado 7 para la película. La llevaba delante, una responsabilidad enorme, me veía en la lente como si fuera un espejo, no podía concentrarme en el papel...