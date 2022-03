"No es nada fácil rodar en espacios cerrados"

Estamos siendo testigos en esta edición de proyectos realizados en espacios pequeños o cerrados, como 'Nosotros no nos mataremos con pistolas'.

En la obra de Víctor Sánchez todo pasa en la casa. Adaptar una obra de teatro es algo que le gusta a los productores porque es una sola localización. Nosotros hemos adornado la obra con todo lo que teníamos alrededor, sí emos querido darle una vuelta más. Y tengo que decir no es nada fácil rodar en sitios pequeños, cerrados.

¿Proliferan estos proyectos por la presencia del covid?

El covid nos ha encerrado mucho. Yo tenía varios proyectos pero el que más me gustaba era 'Nosotros nos nos…' porque me parecía el más adecuado. Era difícil viajar en pandemia y más congregar a mucho gente como suele pasar en los rodajes. Este era un proyecto pequeño con pocos días de rodaje, diecinueve y medio.

Convertir una obra tan exitosa como esta en un guion ha tenido que ser complicado. ¿Ha sufrido algunos cambios?

Hemos sido muy fieles a la obra de teatro y el propio autor Víctor Sánchez Rodríguez está muy contento con el resultado. Pero sí que ha habido cambios: había un poco más de humor en la obra de teatro, también por mi forma de rodar hay muchas improvisaciones con los actores...

Todos los personajes de la película buscan un lugar en el mundo.

Quieren sentir lo que sentían antes, gravitan en el eje de la nostalgia. Todos están enfrentándose a un porvenir duro porque es una generación que se ha dado cuenta muy pronto de que no hay esperanza ni sueños, ni ese porvenir que le habían prometido. Así que tienen la necesidad de volver atrás y revivir esos momentos en los que fueron felices pero ya nada sigue igual.

Y todos padecen cierta incapacidad de aceptar el dolor.

Es que ésta es la historia de un duelo mal hecho. De un grupo humano de gente que no quiere aceptar lo que pasó y ni se han resuelto todos los asuntos. Todos se reprochan cosas, todos mienten sobre sus vidas... Por eso decidí que el lenguaje visual de la película se pareciera mucho al del wéstern, con los retos, los duelos dialécticos...

La película está llena de referentes como 'Reencuentro' o 'Los amigos de Peter'.

'The last picture show', de Peter Bogdanovich, a nivel cinematográfico; a nivel de película de encuentro de amigos, Los amigos de Peter. Pero insisto en que me fijé mucho en el género del wéstern para hacer todo las secuencias de grupo.

Como siempre su trabajo con los actores y actrices es sobresaliente. ¿Cómo logra sacarles tanto?

Mi motivación para hacer esta película era trabajar con actores sin artificios. Cinco actores y yo estuvimos ensayando mucho tiempo, incluso en la casa. Tuvimos su entrega y las técnicas necesarias, nos lo pasamos muy bien.