«La gente no se da cuenta de que hace daño al opinar de todo sin saber de nada»

Mi vacío y yo cuenta la vida de Raphaëlle, alguien en pleno proceso de transformación, usted misma. ¿Cómo aceptó implicarse en un proyecto así?

Conocí a Adrián [Silvestre, el director del filme] en un grupo de mujeres trans en Barcelona, que sale también en la película y le enseñé mis textos, todo lo que escribía, retratos de mis experiencias, de mis vivencias. Y me propuso adaptarlos, así que lo que se ve en la pantalla no es un personaje.

¿Fue difícil interpretarse a sí misma?

Para mí fue un trabajo muy natural, era recrear un pasado del que yo fui protagonista. En realidad, ha sido algo terapéutico, que me ha aliviado y me ha ayudado.

¿En qué sentido?

Siempre he sentido un vacío interior por no encajar, por ser diferente, por sentirme inferior, por no sentirme comprendida, básicamente. Intentaba llenar el vacío quedando con quisos pero estaba equivocada. Era también una época donde yo era muy ingenua y muy inocente. La película me ha ayudado a darme cuenta de que tenía un prototipo ideal de hombre que no tenía nada que ver con la realidad. Cuando tienes esos ideales la vida te resulta más compleja y nunca acabas del todo satisfecha.

Mi vacío y yo tiene momentos muy especiales: por ejemplo, refleja la existencia de una excesiva información y opinión sobre situaciones que, en realidad, son muy íntimas como la identidad sexual de una persona.

Cuando empecé este viaje me encontré con gente que tenía una opinión muy marcada de lo que tenía que hacer y las formas de hacerlo; pero una a veces no está preparada para todo eso, puedes tener en una sola tarde mil opiniones sobre lo que te va a pasar y qué debes de hacer. Al principio todos me decían que me tenía que operar porque sino no sería una mujer de verdad y cosas de este estilo. Hay que tener mucho cuidado porque cuando empiezas a cambiar hay tipos de información que te hacen muchísimo daño. La gente no se da cuenta de que se entromete opinando de todo sin en realidad saber de nada, y pueden llegar a desestabilizarte. Nosotros, para la película, fuimos muy cuidadosos con todo esto: por ejemplo, las escenas de conversaciones en los grupos trans, en los que se da información detallada y meticulosa de todo lo que te ocurre y te ocurrirá, son reales.

La obra es un fiel retrato de una búsqueda de identidad, incluyendo detalles muy íntimos.

El relato parte de mi llegada a Barcelona, cuando aún no había hecho este tránsito y no era consciente de ser una mujer trans. Lamentablemente no todas las personas trans pueden hacer este viaje como lo hice yo. En mi caso yo sabía que era una chica desde muy pequeña pero quisimos mostrar en la película que en ocasiones no es algo innato.

La transformación de Raphi acaba teniendo más que ver con lo que piensa y siente que con lo que ven los demás...

Y ese camino todavía sigue. La vida nunca se para y seguimos evolucionando como personas. Yo no soy la misma que hace cinco años y quizá después de la película siga sufriendo más cambios en mí. En el transcurso de la vida vamos tejiendo un bagaje de experiencias que te hacen madurar como persona.