El director jerezano Juan Miguel del Castillo ha estrenado este jueves en el marco del 25 Festival de Cine de Málaga su segundo largometraje, 'La maniobra de la tortuga', con la que compite en la sección oficial del certamen. La cinta es un thriller policíaco que ofrece una visión cinematográfica distinta sobre la violencia machista con Cádiz como escenario.

El inspector Manuel Bianquetti se ve forzado a aceptar un traslado a la comisaría de Cádiz. Su tranquilidad inicial se verá rota por el hallazgo del cadáver de una joven que le recordará un pasado que le atormenta. Pese a la oposición de sus superiores, Bianquetti emprenderá una cruzada solitaria para atrapar al culpable, siguiendo unas evidencias que podrían ser fruto de su imaginación. Su vecina, una frágil enfermera acosada por su expareja, parece ser la única persona que está de su lado.

Juan Miguel del Castillo ha presentado la película en rueda de prensa junto los intérpretes Natalia de Molina, Mona Martínez, Ignacio Mateos, Gerado de Pablos y Fred Tatien, que ha participado por videoconferencia; y los productores Marta Velasco y Adolfo Blanco. La película está basada en la novela homónima de Benito Olmo, en la que el director se interesó por los personajes, la relación que tienen entre ellos y las circunstancias.

La historia retrata la lacra de la violencia machista desde una visión distinta a nivel cinematográfico, ha asegurado su director. La historia está ambientada en Cádiz, una ciudad muy cinematográfica, según Juan Miguel del Castillo, que ha hablado también sobre el proceso de creación de la película.

"Me interesa el tema de la violencia machista. He intentado que la película tuviera ese equilibrio entre el drama social y a la vez buscar naturalidad". El gaditano ha señalado que trató de hacer trasfondo social, pero con un formato inspirado en el 'thriller', aunque ha insistido en que no ha tenido referentes concretos para hacer la película. "No me quise parecer a las películas de género", ha asegurado.

Del Castillo ha dicho que no quería dar lecciones a nadie, solo aportar su granito de arena sobre una problemática social que, a su parecer, continúa a día de hoy porque "el sistema no funciona": "Es una frase que tuvimos presente a lo largo de todo el proceso, a pesar de que hay grandes profesionales que tratan de erradicar la violencia machista". En ese sentido, el director ha añadido que las escenas que se muestran en la película están muy documentadas con casos reales".

Los intérpretes Natalia de Molina y Fred Tatien han hablado del proceso de trabajo de sus personajes. "Tenía mucha presión cuando me llamó Juan Miguel y me contó la historia", ha reconocido la actriz jiennense, y ha añadido que con la historia pretendían alejarse del cliché de que una mujer maltratada proviene de una determinada clase social y edad.

Para Fred Tatien la experiencia fue "intensa y maravillosa", a pesar de que temía las escenas más violentas. "Nos fuimos conociendo todos en el set. Nunca había vivido un rodaje así, guardo recuerdos muy bonitos trabajando con Natalia y con todos".

El director Juan Miguel del Castillo ha asegurado que lo que le interesó de Fred fue "la fuerza bruta" por un lado y la sensibilidad por otro, que tenía para ser capaz de romperse y llorar ante la cámara. "Casi todas las escenas dramáticas se rodaron en la primera toma".

Natalia de Molina ha explicado que, por su parte, ha sido una experiencia muy intensa porque lo pasó "bastante mal" rodando algunas escenas con planos complicados realizados con la técnica de 'snorricam', la cámara aparejada al cuerpo de la actriz, enfocándola directamente y ofreciendo un primer plano de la protagonista con escenas en movimiento.

En otro aspecto, la actriz ha hablado de Del Castillo como "un director de actores" que les deja mucho espacio de trabajo, a lo que el gaditano ha respondido que los importantes son ellos porque "los directores sabemos muchos menos". "Yo no haga nada especial, solo hay que darles cariño y hablar con ellos, dejarles esa libertad y luego reconducir todo". Con respecto a la fecha de estreno, el equipo ha señalado que será el próximo 6 de mayo cuando la película inicie su recorrido por las salas españolas.