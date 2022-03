Pildoritas Festivaleras (7)

Todos sabemos que Mercedes Morán es una excelente actriz argentina, una auténtica fuerza de la naturaleza. Más que merecido su Premio Retrospectiva, que se le entregó anoche. Curiosamente, su exmarido, el también intérprete argentino Óscar Martínez, también lo recibió hace sólo un par de años.

Tuit del día

Hoy le dedicamos este honor a @Lfor3M3 que a un tuit de la cuenta oficial de Atresmedia sobre el estreno de su 'Camera Café' responde con este comentario perspicaz: «Antes de bloquearos, deciros que ni en torrent me bajaré la mierda de película. Medios de defecación.Ala [sic], a cagarla con vuestros mierdosos actores». Cuatro menciones al popó en dos frases cortes tiene tanto de mérito como obsesión.

Lo mismo te hace una película que se podría ir a «Supervivientes»

Natural Arpajou, ya lo pueden adivinar por si mismo nombre, es una mujer muy singular. La directora de 'Libre', una de las películas presentadas a concurso ayer en el Festival de Málaga, es hija de hippies y, al parecer, según comentó en una entrevista con La Capital de Mar del Plata, acumula un buen puñado de experiencias: «Toda vida no es para hacer una película, pero yo tengo para hacer ochocientas. Viví en comunidades hippies en medio de un cerro, eso era la nada misma. Me quemé y estaba a cinco horas de un pueblo, por eso me tiraron a un arroyo de hielo y se me cayó la piel. Yo pienso en cada momento de mi vida… Me vine sola a los dieciséis a Buenos Aires. Yo sé hacer el fuego, me puedo hacer una casita de barro, o hacer cosas con maderas, sé juntar frutas, se reconocer los hongos silvestres».

El cartel del Festival ha sido premonitorio

Hay dos tipos de acreditados en el Festival de Málaga: los que comparan el color anaranjado del cielo por la calima con la película de 'Blade Runner' que hizo Denis Villeneuve y los que lo comparan con la de Arnold Schwarzenegger con Paul Verhoeven, 'Desafío total'. Pues saben realmente a lo que se parece el cielo del día de ayer: al cartel del Festival de Málaga.

Martín Cuenca y las biznagas sorpresa

Se me había pasado comentar que durante la gala inaugural se nos comunicó que el cineasta y escritor Manuel Gutiérrez Aragón ha tenido que renunciaron a la presidencia del jurado de la Sección Oficial por una indisposición. Ha sido sustituido por el director Manuel Martín Cuenca, recordemos, el hombre que tuvo las santas narices de darle la Biznaga de Oro de la decimonovena edición del Festival de Málaga a 'Callback', de Carles Torras, una película sobre un flipado cristiano evangélico que quiere convertirse en actor profesional de anuncios publicitariso y termina hecho un psicópata. A mí me gustó bastante, y más que coronara un palmarés bastante imprevisible, el gran peligro del Festival de Málaga. A ver si este años nos sorprende otra vez.

Otro tuit del día

Venga, que ya lo intuían... Hay otro segundo tuit del día. Éste, me lo vais a permitir, lo califican ustedes solos. @MarioCS1985 escribe esto: «Lo que me he dado cuenta durante el Festival de Málaga es que dejo una gran huella en la gente que entrevisto. Qué a muchos los he visto y solo tenían buenas palabras y un gran abrazo. Somos periodistas y actores, pero, al final del todo, personas».