Otra vez la misma maniobra, otra vez la misma tortuga

La acumulación de tópicos por minuto cuando comienza 'La maniobra de la tortuga' es algo tremendo. ¿Estamos dispuestos a ver otra película sobre un policía alcoholizado y temerario, traumatizado por un caso (en este caso, muy personal: el asesinato de su hija), de vida personal hecha añicos y odiado por sus compañeros por su heterodoxia e individualismo? A ver, yo, sí, pero siempre que sea algo que merezca la pena. Lamentablemente 'La maniobra de la tortuga' no lo es, ni de lejos: la intriga no es que sea abracadabrante (más bien, resulta pedestre y se desarrolla con los automatismos de un procedural), Juan Miguel del Castillo realiza, no dirige (es peor cuando se pone estupendo: todas las escenas del personaje de Natalia de Molina cuando entra el canguelo utilizan el mismo recurso), el protagonista es poco más que un marmolillo y todo tiene un tono crepuscular más forzado que genuino, una supuesta seriedad y oscuridad que no son más que un disfraz, una impostura. Porque aquí no hay más que formas, arquetipos, ni siquiera bien imitados.