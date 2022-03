"La voluntaria busca preguntar de dónde viene de verdad la necesidad del altruismo"

Marisa, el personaje interpretado por Carmen Machi, es una doctora que, al jubilarse, acude a un campo de refugiados para ayudar pero se topa con burocracias y protocolos que la impiden beneficar a los demás como ella querría.

Hay una parte de eso. Ella quiere ayudar y dar cariño pero, ¿desde donde lo hace? Ella, en realidad, no llega a plantearse lo que necesitan las personas que hay a su alrededor, qué es aquello que realmente necesitan esos niños del campo de refugiados, es incapaz de comprender dónde está.

'La voluntaria' hace que te plantees muchas preguntas sobre esas personas que se dedican de manera altruista a ayudar a los demás.

La película pretende que te preguntes todas esas cosas. Ofreces cariño de manera altruista, ¿por qué quieres sentirte útil o porque tienes carencias? En un principio, parece que el régimen de procedimientos de esa ONG hace que se pierde cierta mirada crítica sobre todo lo que está pasando pero, en realidad, es todo lo contrario.

La película es el viaje del personaje incorporado por Machi al que acompañamos. ¿Qué reacción busca en el espectador?

Al principio el espectador está con Marisa, que representa las buenas intenciones, el amor por los niños; hasta que poco a poco se va dando cuenta de que algo le ocurre a esta voluntaria, que empieza a tomar decisiones que no son correctas. Quiero saber hasta qué punto tú como espectador puedes seguir acompañándola o ya prefieres distanciarte.

¿Cómo fue el proceso de investigación? Todas las escenas del campamento parecen estar muy bien documentadas.

Un grupo de amigas nos fuimos con una ONG catalana a un campamento de Grecia en 2016 para colaborar en lo que pudiéramos; acabamos en una escuela para dar clases. En realidad, allí haces muchas cosas pero, sobre todo, escuchar a todos aquellos que quieren contarte su historia. A raíz de toda esa experiencia nos surgieron muchas preguntas que acabaron convirtiéndose en La voluntaria.

Con su debut en el largometraje, 'María (y los demás)', cosechó importantes críticas. Arriesga: La voluntaria es bastante diferente.

Yo no lo veo así, no creo que sean personajes tan distintos. En '(María y los demás)' había un humor mucho más presente, aunque algunos la veían como muy dramática. El problema del personaje de María era que ella misma era su peor enemiga porque lo que le pasaba en la película no era tan grave como lo que le ocurre al personaje de Marisa en 'La voluntaria'.