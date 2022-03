¿Qué supone para usted el galardón de Mujeres en Escena?

Éste es el sexto premio del corto, que ya tiene más de treinta selecciones. Algo así se recibe con mucho satisfacción, especialmente viniendo de donde viene, de tus propias compañeras. Y también significa que tu visión femenina, tu manera de ver las historias llega a mucha gente. Es gratificante que te premien por algo tan íntimo y personal.

'Llana Negra' ('Lana Negra') acaba de ganar la Biznaga de Plata a la Mejor Ficción en la muestra de cine Mujeres en escena. Ha gustado mucho a crítica y público, especialmente por suproducción.

Es algo que ya me han dicho en varias ocasiones, como en el Festival de Toronto: les sorprendió la calidad y el estilo en el que estaba contada la historia con el mismo tacto de una largo pero en formato cortometraje. Está bien producido porque tenemos un equipo detrás muy bueno. Tengo una productora y gente con la que llevo trabajando mucho tiempo, y eso te da mucho seguridad.

Es una historia madura y bien ejecutada. Estos personajes llevaban acompañándote mucho tiempo y eso se nota durante la proyección.

Este relato está muy pensado, una maduración de una historia que llevaba en mi cabeza un tiempo. He querido ser lo más honesta conmigo mismo posible y sin descuidar la calidad.

Lo que nos cuenta en este cortometraje proviene de nuestra parte más emocional. 'Llana Negra (Lana Negra)' se convierte en una exposición sobre el dolor y el precio de las heridas y de sus distintas formas de cerrarlas.

Yo no escribo demasiado. He escrito guiones para mí pero no soy una de esas personas que escribe y es capaz de desvincularse de lo que hace. Yo intento siempre escribir desde mi piel, y así será mi próximo cortometraje. Ésta es una historia de heridas que tardan en cicatrizarse y la originalidad de la obra está en el modo en que se cierra el círculo entre hermanas. Tenía claro que tenía que ser de esa manera, con todas las cargas del pasado que las hacen incapaces de entender todo los que le pasa en su presente de manera nítida. Algo que nos pasa a todos porque somos humanos.

También es usted intérprete del corto pero le ha otorgado a Ingrid Rubio el papel con mayor peso emocional. Ha sido muy generosa.

Más que generosidad es inteligencia: interpretar junto a alguien de la calidad de Ingrid Rubio te hace mejor. Lo último que haría es poner a una actriz con menos talento para yo lucirme. Eso sería una tontería. Gracias a como interpreta Ingrid mi intervención tiene peso.

A estas hermanas y sus problemas se les une un entorno lleno de belleza ubicado en las montañas junto a un árbol que acaba siendo otro protagonista de la historia. ¿Cómo encontró este paisaje?

Yo vivo cerca, en Andorra. Cada vez que pasaba por allí y veía el árbol pensaba en algo para rodar allí. Y fui pensando poco a poco dándole vueltas a la idea y surgió todo esto que vemos en el cortometraje. La caravana la conseguimos en Andorra, era antigua. Un día la vimos y le dejamos el contacto y finalmente la conseguimos. Todo lo bueno que podía pasar para que la historia funcionase pasaba.

Un lugar bonito pero solitario, ¿no?

Lo poco que somos en este hermoso planeta que tenemos. Cuando miras las estrellas te des cuenta de lo pequeños que somos. Ese paisaje tranquilo te ayuda a reflexionar. Yo suelo ir allí a pensar y quería que los personajes sintieran esa misma vivencia.