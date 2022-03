"Ohú, qué arte tienes, ío"

En realidad, no hace falta ni ver los diez primeros minutos de Héroes de barrio para ver por dónde va a tirar la película. Su propio título es ya tan cliché, tan de peloteo a su audiencia potencial que uno afronta la cosa con todas las prevenciones del mundo. Pero es que los diez primeros minutos de la película no sólo confirman lo que uno barruntaba (y no es que yo sea precisamente muy perspicaz) sino que se atreven a ir más lejos todavía. ¿Por qué le llaman "cine" cuando es un piloto de una serie de televisión?

Podría ser un buen piloto de una serie de televisión pero ya se imaginarán que no. Esto nos retrotrae al tiempo en que los guionistas de las series españolas sólo ideaban escenas que transcurrían en barecillos y tabernitas o durante desayunos y almuerzos, así como para buscar un cierto compadreo con el espectador (les aseguro que los periodistas no pasamos tanto tiempo en la cafetería como en 'Periodistas'); aquella época en que había una banda sonora continua, que enfatizaba cualquier escena porque sus propios autores desconfíaban de las imágenes y los diálogos que han creado.

Pues esto es igual que aquellos productos, pero con acento andaluz tipo Canal Sur, un protagonista que hace de loser atribulado pero que está cuadrado, unas peripecias absurdas que involucran a Joaquín (sí, el jugador del Betis), un malo con bigotillo (como en las películas para niños, en las que el malo siempre tiene bigotillo) y un tono general tan de 'feel good' pero tan de diseño que, al final, es un 'feel bad' total por el infantilismo y la búsqueda desesperada de la complicidad del espectador. Sólo les faltó añadir el sonido ése del disco rayado en las escenas en las que algo sale mal: ah, no, que eso es de hace diez años, no treinta.