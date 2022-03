La perspicacia no es suficiente

Hay dentro de 'La voluntaria' una muy buena película, de ésas que escuecen, que ponen sobre el tapete cuestiones verdaderamente incómodas. Pero, ya lo habrán adivinado, esa muy buena película no se titula 'La voluntaria'. El planteamiento de Nely Reguera sobre un asunto con tantas aristas como el de la inmigración, los campos de refugiados y las ayudas de las ONG sobre el terreno es valiente, mucho: sale mucho más a renta hacer un filme sobre el heroísmo de los voluntarios que se juegan el tipo salvando a los que vienen en patera (ya sabe, rollo 'Mediterráneo') que otro sobre las burocracias absurdas y las deshumanizadas maneras (todo siempre desde el buen rollo, la voz bajita y los modos extremadamente amables) con las que se trata a quienes lo han perdido todo.

Y, para rizar el rizo, también se pone en solfa al personaje (el de Carmen Machi) que cuestiona los protocolos, porque lo suyo, al final (atención: spoiler), termina siendo más parecido al cariño que uno siente por penilla que la verdadera preocupación y amor por un ser humano.

A pesar de que el tono general del filme es suave, nada contundente, la conclusión de todo es absolutamente demoledora y desesperanzada. ¿Cómo ayudar a estas personas de manera genuina y efectiva?

Entonces, si todo me ha resultado tan interesante, ¿por qué no me ha calado 'La voluntaria'? No tengo una respuesta concreta (quizás debería ver la película de nuevo), pero creo que Reguera es perspicaz y elocuente, que da con el problema del asunto que aborda pero que sólo rasca su superficie, que falta esa cierta hondura y humanidad que hace que los conflictos nos afecten de veras. Quizás uno sólo pueda ver la verdadera naturaleza de los problemas cuando se distancia un tanto de ellos pero yo he echado de menos una mayor cercanía con los personajes. Aún así, merece mucho la pena verla.