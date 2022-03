«La sociedad será más sana cuando desarrolle una mayor igualdad»

Después de Salir del ropero vuelve a una comedia familiar de conciliación e igualdad. ¿Es un terreno donde se siente segura?

He estado más a gusto porque Salir del ropero fue una comedia de enredo que acabó convirtiéndose un poco en locura para ser una ópera prima. Fue un poco presuntuoso por mi parte querer darle reminiscencias a las comedias clásicas de Spencer Tracey y Katharine Hepburn, la verdad. Aquí la historia es mucho más redonda, más de barrio, de lugares conocidos... Tenía la sensación de estar con un grupo de amigos donde me he sentido respaldada y valorada, y eso es muy importante a la hora de dirigir una película.

¿No le apetecería cambiar de punto de vista, de temas que abordar?

En esta película ya me traslado a otros problemas con otra mirada. Es cierto que me siento cómoda contando historias de superación y donde se imponga lo humano frente a las adversidades, algo que ya estaba, por ejemplo, en Doctor Mateo [serie que dirigió Reine]. Aquí se trataba de reflexionar sobre una separación con una niña de por medio con unos padres que están destinados a entenderse y también de aportar el punto de vista del feminismo en ámbitos tan masculinos como el fútbol. De hecho, en mi próximo proyecto me aproximo a la idea del feminismo y su calado en la sociedad. Es algo que me apasiona.

Otra de la características comunes de tu obra hasta la fecha es la importancia que le concedes a los personajes secundarios hasta ofrecer una película coral.

Eso me pasa cuando escribo, a todos los personajes les doy cierta importancia huyendo un poco de los clichés, ofreciéndoles un backstory, algo a lo que puedan agarrarse los actores para componerlos. Además, en esta ocasión he tenido mucha suerte con todo el reparto, en mi anterior rodaje había muchos egos y fue difícil tratarlos a todos.

La pequeña que protagoniza el filme quiere convertirse en futbolista profesional, ése es su sueño.

Es una de esas niñas que cuando juegan lo hacen con toda la libertad del mundo y quería normalizar todo lo que pasaba en la historia. Tenemos que poner el foco en homogeneizar todo lo que está pasando con las mujeres y en cuestión de derechos dejar claro que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres. Me interesa que las niñas que vean Héroes de barrio sirvan de referentes y modelos. La sociedad será mas sana cuando desarrolle una mayor igualdad.

El barrio es otro elemento fundamental del filme, y no sólo porque la palabra está incluida en el título de la propia película.

Escribí Salir del ropero para rodarla en Cádiz pero los productores decidieron llevarla a Lanzarote, donde me encantó rodar y no tuvimos ningún problema, pero ahora he rodado en lugares más conocidos por nosotros, buscaba realidad, un barrio que fuera un lugar real, quería huir de lo artificial. Cuando encontramos el barrio perfecto nos dijeron que posiblemente tendríamos problemas para rodar pero no fue así: teíamos muchas visitas de los propios vecinos al set y el calor de la gente fue muy importante para el rodaje.