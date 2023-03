La malagueña Marta Díaz de Lope debutó como realizadora en 2018 en su tierra, en su Festival, con 'Mi querida cofradía', una agradable comedia con pespuntes negros que gustó especialmente al público. Ahora, cinco años después, estrena, también en su Málaga, 'Los buenos modales', otra comedia, otra cinta protagonizada por mujeres maduras y con la intención de comunicarse directamente con el espectador.

'Los buenos modales' nos presenta a dos hermanas que, tras años sin hablarse a causa de un secreto familiar, se reencuentran inesperadamente en el cumpleaños de sus nietos. Los niños se han conocido gracias a sus cuidadoras, Trini y Milagros, amigas inseparables, vecinas de toda la vida. Cuando descubren el conflicto que separa a los pequeños, las entrometidas limpiadoras intentarán reconciliar a sus familias.

'Los buenos modales' comparte con 'Mi querida cofradía', además del protagonismo de la también boquerona Gloria Muñoz, ese aire de «cotidianidad», de «los afectos mundanos», asegura la realizadora y guionista, encantada con que sus personajes, por ejemplo, «se encuentren en los mercados».

Pero la trama aquí es diferente: si en aquella nos encontrábamos con una mujer obsesionada con dirigir su cofradía, poniendo sobre la mesa, en clave de enredo amable, asuntos como la discriminación de las mujeres, 'Los buenos modales' busca abordar las secuelas que dejan los problemas de comunicación y resaltar las capacidades sanadoras del perdón. "Quería ofrecer un mensaje de esperanza, de segunda oportunidad», asegura la malagueña. Y para ello, a diferencia de la mayoría de comedias de este tipo, que persiguen un momento de clímax en que los personajes protagonistas vuelcan todo lo guardado durante años, quiso optar por un tono «de diálogo, de entendimiento». «No quería dramatizar, no quería irme del tono divertido y emotivo», abunda la realizadora. Que por algo la película se titula 'Los buenos modales'.

Carmen Flores, Pepa Aniorte, Elena Irureta y la citada Gloria Muñoz componen el reparto básico de 'Los buenos modales', que se nutre de las participaciones de Inma Cuesta, Bárbara Santa-Cruz, Neus Sanz, Richard Farré y Rafaela Rivas. Muchas mujeres, apenas hombres, en el elenco, porque, como dice Aniorte, las historias de la realizadora y guionista malagueña suelen ser «de mujeres que se ayudan, mujeres que se apoyan, mujeres que se quieren».

Tiene sólo dos películas en su haber pero hay una impronta en el cine de Marta Díaz de Lope. «Es algo inevitable, las historias me van dictando a mí la mayoría de las veces. Claro que me gustaría hacer un thriller o una película de época pero, al final, hay una manera de ver la vida, de mirar a los personajes, de ese tono amable que es la mía. Y eso es bueno», razona la directora. Y dice que no sabe cómo será su tercer largometraje: «Si lo supiera sería un rollo». Eso sí, avanza: «Tengo varias ideas ahora mismo abiertas de manera muy incipiente, pero sí puedo decir que me interesaría explorar temas nuevos y alejarme un poco de la cotidianidad de 'Mi querida cofradía' y 'Los buenos modales'».