las cosas raras que a veces ocurren en el cine... 'Saudade fez morada aqui dentro' lo tiene absolutamente todo para entusiasmarme pero la he terminado con la sensación que menos esperaba al comenzarla: la de la tibieza y cierta apatía. La película de Haroldo Borges es una de esas cintas de iniciación adolescente, en las que un casi adulto empieza a hacer su propio camino en la vida, pero aquí con un elemento añadido: al chaval al que seguimos le han diagnosticado una enfermedad ocular que le dejará ciego en pocos meses, lo que, claro, redimensiona los consabidos ritos del coming of age (primeros besos, tentativas sexuales, encuentros y desencuentros con la familia, etc).

Borges dribla con inteligencia y discreción cualquier puñetazo en el bajo vientre de lo dramático y lo filma todo (ojo, él mismo fue el director de fotografía) con la misma ligereza y cercanía con la que los adolescentes se aproximan a la vida. El brasileño, ayudado por un reparto no profesional, se fija en los momentos cotidianos de la adolescencia, en sus pequeñas revelaciones y en sus tardes de aburrimiento absoluto, para construir un relato abierto, sin demasiadas tramas ni corsés de acontecimientos.

La peripecia humana es interesante, el tono elegido para abordarla es apropiado... Entonces, ¿qué le ocurre a la película? O quizás la pregunta sea otra: ¿Qué me ha ocurrido a mí con la película? Pues ni idea, pero avanzaban los minutos poco a poco y el tono amable y ligero se transformaba, para mí, en melifluo, superficial, y el discurrir de todo en algo premioso, de lo que era fácil desconectar. Pero es pura subjetividad: la sensibilidad y la emotividad de 'Saudade fez morada aqui dentro' son indudables y la película, estoy seguro, tiene muchos y agradecidos espectadores potenciales ahí fuera. Qué lástima que yo no haya sido uno de ellos.