Tres parejas acuden a una inusual sesión de terapia en grupo. La psicóloga les ha dejado unos sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. La propuesta les atienta a que todos opinen, discutan y finalmente se acaben mostrando tal y como son. Con el humor como herramienta principal, el encuentro se complicará hasta límites insospechados. Ésa es la sinopsis de Bajo terapia, una película más pegada a la realidad social de los asuntos que trata que al tono más cómico y ligero de la obra de Matías del Federico en que se apoya. Rodada en orden cronológico y con largos planos secuencias repetidos desde distintos puntos de vista con una sola cámara, la película consigue un efecto de realidad que le «pedía el cuerpo» al director de cine y fundador de la productora Tornasol, detrás de cintas como El secreto de tus ojos.

Bajo terapia ha sido, desde luego, un empeño muy personal, ¿verdad?

La he financiado yo; si no, no se habría podido haber hecho. Las televisiones no me la compraron a proyecto, ni siquiera Televisión Española, que suele portarse muy bien conmigo y que tampoco me la ha comprado a película terminada. No he cobrado como guionista ni como director ni como productor. Así que me he sentido muy libre al hacerla, sin injerencias.

Por eso es una película que hace hincapié en lo social, ¿no?

Sí, es el cine que me gusta. Como otras películas mías, Heroína, Las razones de mis amigos, El principio de Arquímedes, películas que hablan de lo social. La función teatral en que se basa Bajo terapia era mucho más comedia que lo que he hecho yo, más cercano a la realidad de los temas, de los asuntos de pareja al compromiso, pasando por las convenciones sociales o el amor, la lacra del machismo que ejercen algunos hombres.

¿Vio muchas veces la obra de teatro original, escrita por Matías del Federico?

Pues unas diez veces. Me venía muy bien para pensar cada secuencia pero, sobre todo, porque no quería hacer lo que ya habían hecho otros en el teatro. Yo quería hacer algo distinto porque la verdad es que por mis gustos y mi criterio, nunca me he sentido cómodo en la comedia.

Sí parece que se ha sentido cómodo con los actores de la película, todos a gran nivel.

Me he entendido muy bien con todos ellos. Son un grupo de actores con un talento descomunal y que, de hecho, debería haber cofirmado el guion. Ellos han sido artífices del proceso, En realidad, si la película está bien será por ellos; si está mal, es mi culpa.

A mí me gustaría destacar a Malena Alterio.

Es que es una genio. Hay una escena de ella que es una lección de cine: se ve a Malena escuchando, reaccionando a lo que está ocurriendo, a veces con la cámara sin parar de moverse. Son cinco minutos de puro cine. Cuando lo terminamos me fui a ella para darle un beso para felicitarla pero ella siempre es muy modesta.

Su cine siempre ha contado con el respaldo de la prensa y del público. ¿Cree que repetirán con Bajo terapia?

Ahora es mucho más difícil tener éxito de público porque la gente va mucho menos al cine, sobre todo mi público porque yo hago de películas de adultos para adultos; no creo que hay espectadores de veinte años para Bajo terapia, la verdad. Pero a mí me gusta hacer un cine accesible, que entretenga, que es algo que no me canso de decir y que me critican. Y lo quiero hacer así porque cuando voy yo al cine también me gusta que me entretengan, me aburro cuando planos que duran tanto...