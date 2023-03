Como la gran mayoría de los que han colaborado en la realización de esta película no lo han hecho (y yo lo entiendo: estaría feo mientras se espera el cheque), me veo en la obligación de arrogarme la misión (lo tengo más fácil, claro: a mí no me pagan los de esta productora): Marta González de Vega, no tiene usted ni la más mínima gracia. No seré yo quien le arruine las ganas de montarse un one woman show en plan egotrip total, mostrar un fondísimo de armario tremendo (sí, una vez sale con un gorro de ésos tipo Diane Keaton) con el que ser la envidia de la urbanización...

Al fin y al cabo, la culpa es mía: sólo la obligación profesional me puso delante de la pantalla para ver una película titulada 'De Caperucita a Loba' (en sólo seis tíos); usted no es responsable de que yo no esté en el nicho de mercado de sus monólogos, sus libros chic-lit y su remedo de película protagonizada por una mujer de 48 años (yo tengo 46) que habla y se comporta como si tuviera 15 («Me flipo, me flipo»).

¿Que les voy a quitar yo a las mujeres el derecho a hacer el bobo, como tantos años ellas han soportado películas de peterpanes masculinos absurdos? En absoluto. Que se sumen a la juerga. Pero, como mínimo, que lo hagan con gracia, ¿no? Ya no es que el rollo meta en la comedia romántica esté trillado o que el recurso de la mujer seudoneurótica que nos interpela directamente mirando a la cámara resulte ya estomagante, es que todo, absolutamente todo en 'De Caperucita a Loba', inane, torpe, sin chispa, sólo te puede provocar una reacción, de las más molestas: la vergüenza ajena.