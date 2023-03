José Luis Ozores fue un actor con una forma de entender su trabajo "que tenía que ver con el juego, con la diversión y con el reto", y que, como "herencia de la guerra y la posguerra, veía la profesión como algo que le daba de comer", según su hija Adriana.

"El hecho artístico era como un aditamento. Era básicamente la necesidad de salir adelante con algo que le gustaba hacer", ha afirmado este martes Adriana Ozores en el acto de reconocimiento de "Historias de la radio" (1955) como Película de Oro por el Festival de Málaga, que ha servido para homenajear a su padre en el año en que habría alcanzado su centenario.

Los actores de esa película, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, eran "maestros de interpretación" con una gran calidad actoral por "la naturalidad, verdad y modernidad" con la que hacían su trabajo; no eran "gente alambicada ni engolada" y "enseñaban la sencillez de una vida y de una época".

Su padre murió de forma prematura, con solo 44 años, cuando Adriana tenía solo 9, y ella considera ahora que tuvo "la suerte de que estuviera mucho tiempo enfermo en casa", por lo que pudo "disfrutar mucho de él" y le recuerda "todo el tiempo jugando".

"Mi padre y su hermano Antonio llamaban a Gila y se ponían los tres delante de un magnetófono a jugar y a soltar paridas. El recuerdo que tengo es el del juego, la diversión y de permanentemente vivir en el hecho artístico".

Porque, precisa Adriana, su padre "no era un actor básicamente, era otras cosas, un gran pintor, un gran fotógrafo y un gran poeta, era de todo".

"Todo el rato era una sensación de juego. No sé si comíamos o no, porque eso era secundario en casa", asegura la actriz, que relata una anécdota de cuando a su padre le ofrecieron hacer "Recluta con niño", la película emblemática que "le lanzó al estrellato".

"El productor vino a casa y le dijo que sería la película de su vida, pero mi padre le respondió que no iba a hacerla. Cuando se fue el productor, explicó que no la hacía porque había encargado unos trenes de maqueta en Alemania, para los que tenía preparadas dos habitaciones de la casa, y no podía hacer la película".

De la película homenajeada, a Adriana Ozores le llama la atención "cómo era España entonces, cómo se entendía el hecho artístico, el cine y el guion", y que había "un halo de ingenuidad" que actualmente no tienen los actores.

Por su parte, el actor Javier Gutiérrez ha asegurado que él eligió este oficio también "por el juego, por viajar y por vivir otras vidas". Cuando afronta un personaje, Gutiérrez se mira "en el espejo de José Luis Ozores, López Vázquez o Alfredo Landa, una generación admirable a la que los actores le deben mucho".

Para Pepón Nieto, hay "una continuidad" entre el trabajo de esos actores y algunos actuales que "tiene que ver con que todos aquellos actores de cine venían del teatro, y ahora no siempre es necesario".

"Ellos vivieron una época muy dura en la que los actores pasaban hambre y la profesión no estaba mirada como ahora", ha añadido Nieto, que desvela que, cuando ve a José Luis Ozores haciendo comedia, "siempre hay un pellizco en el corazón".