A ver, 'Unicornios' como ridiculización involuntaria del moderneo catalán funciona como un tiro, eso hay que reconocerlo. Y como 'cautionary tale' sobre OnlyFans y el puterío, no digamos. Vamos al lío: una creativa publicitaria, Isa, que se cree la bomba y le pone peros a todo lo que hagan los demás no puede con la vida: su relación monógama la ahoga y ella prefiere la variedad, así que acaba de patitas en la calle. No importa, dice que ahora tendrá más tiempo para hacer un libro "de pensamientos, tipo haikus" (ejemplos: "del ahora, lo eterno", "ser conscientes de que somos uno, todos", "en ti, estado permanente"... ya saben, esa vaina) acompañados de fotos suyas (no las puedo reproducir aquí pero, se imaginan, son pésimas) y también para terminar su tesis sobre "el empowerment identitario".

Acompañan a la señorita su amiga Gabi, tenaz suministradora a discreción de la frase con que se suele identificar a las amigas ("Pasa de ese tío, es un imbécil") y diversos amantes, especialmente un chaval argentino que la termina abandonando tras enfrascarse ambos en una acalorada discusión sobre el feminismo: Él: "La exposición me pareción un coñazo". Ella: "Ah, si te hubiera gustado, habrías dicho que es la polla, ¿verdad? ¿Eres feminista? ¿Has leído 'El segundo sexo'? (y pronuncia mal el nombre de Simone de Beauvoir).

Luego está la madre, una profesora "cansada de corregir trabajos con bibliografías deplorables", a la que, por cierto, su hija fe-mi-nis-ta tilda de "histérica" cada vez que se enfada con ella (también le molesta y asquea que su progenitora, divorciada, tenga sexo con alguien). En medio de movidas laborales y personales que terminan en la cama, pansexual style, la chica tiene tiempo para bailar al ralentí en fiestas, clubs y lo que se tercie, darle con insistencia al bebercio y el fumequeo pero, ojo, también de compartir sus momentos más vulnerables para reflexionar sobre sí misma: "Soy un puto fake, ¿no?". Hija, ni idea.