Me he pasado todo el pase de Empieza el baile pensando que Darío Grandinetti era un más joven y porteño Fernando Méndez-Leite.

2 «Mamá, no quiero ser artista»

Refrescante encontrar a una chica que debuta como actriz que no quiere ser actriz. «La experiencia de hacer la película sí que me gustó pero no como para dedicarme en el futuro y ser actriz, no». Lo dice Thais García, de 14 años, protagonista de Sica. Buceo en entrevistas ya publicadas con la adolescente y leo que argumenta: «Fue divertido pero no es para nada lo que esperaba, está todo muy preparado».

3 Seguimos innovando

Esta actriz de debut y despedida (no lo hace nada mal en la película) debe de ser alguien singular. Ayer aportó su granito de arena en la tendencia de este año de actores y actrices de evitar hacer el canelo pegando brincos en los photocalls; ella decidió innovar dándose un paseíto por los módulos para que la inmortalizaran los reporteros gráficos. Thais, no te veremos más por Málaga, pero tu aportación al arte de posar en el Muelle Uno es de un valor incalculable.

4 Una gran aventura

Llamó la atención el look masculino de la actriz Carmen Sánchez (Hasta el cielo) en una alfombra roja. En Hola!, siempre atentos a estas cuestiones, nos lo explican: «Tras asistir a la gala inaugural del Festival de Málaga -alfombra roja sobre la que caminó con un vestidazo magenta de Georges Hobeika,, la madrileña de 21 años fue invitada a otra premier el día posterior; cita que no tenía prevista... y para la que, lógicamente, no había llevado look. Sin embargo, el «no puedo ir» está absolutamente descartado en esta situación, y su estilista busco una alternativa de plena tendencia: pedirle un traje a otro de los intérpretes que vestía en el festival, Rubén Valero». Grandes aventuras en el Festival de Málaga.

5 El tuit del día

Itzíar Castro revela que en la alfombra roja del Festival de Málaga algunos periodistas la han felicitado por su Goya en Cerdita (se lo llevó Laura Galán). «Cualquier gorda soy yo», remata la actriz.

Tranquilas amigas, cualquier gorda soy yo, en la red carpet del @festivalmalaga periodistas me han felicitado por el Goya en Cerdita, sorry @lauragalanm 😂 — Itziar Castro (@ItziarCastro) 14 de marzo de 2023

6 ¿DEP?

Los recibimientos tibios, destemplados a dos de las películas más esperadas de la Sección Oficial, Sica y Els Encantats, podría ser el certificado de defunción de la unanimidad crítica a las películas realizadas por directoras sobre peripecias íntimasy contemplativas en medio de paisajes tremendos.