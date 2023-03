El rojo de las alfombras que visten el Festival de Málaga estos días parece no dejar de resplandecer ante el paso de artistas, de profesionales, de mentes llenas de proyectos valiosos. La carrera por la Biznaga es multitudinaria: todos quieren hacerse con ella. Y entre las personas que están en ese ejercicio de recompensar el trabajo audiovisual de los participantes, está la guionista malagueña Marina Parés, que fue ganadora del Goya a Mejor Guion Adaptado en 2021 por ‘Ane’. Además de esta tarea, también ha formado parte del taller: "Mujeres que quieres ver: aprende a construir un personaje femenino con guionistas de cine" en el que el público colaboró en directo para crear un personaje y se abordó esta parte de la industria audiovisual.

Málaga está de Festival. ¿Cómo está viviendo esta semana?

Por lo personal muy contenta, porque siempre es bonito volver a la tierra de donde es una. Y en lo profesional, este año formo parte del comité de selección de cortometrajes así que por primera vez estoy viviendo el Festival desde dentro, que es algo fantástico.

Usted formas parte del comité de selección de cortometrajes. ¿Alguno al que haya que prestar especial atención?

Creo realmente que este año, en general, hay un nivel muy bueno. Todos los cortos que tenemos en cada sección merecen muchísimo la pena. En todos se puede encontrar algo que lo haga funcionar.

Han pasado dos años desde que ‘Ane’ recibiera tres Goyas. ¿Cómo recuerda ese momento?

Todavía lo recuerdo como algo que no pertenece a mi línea de tiempo en la vida, asimilándolo aún pero con muchísimo cariño. Fue el año del Zoom y fue especial porque pudimos disfrutarlo casi en familia. Fue una experiencia única en la vida.

En aquel momento, de hecho, esperaba que estos galardones sirvieran para impulsar más fácilmente otros proyectos. ¿Está siendo así?

Sí, sí, tanto los proyectos que me llegan como con las propuestas que hacemos, David (Pérez Sañudo) y yo vemos que podemos llegar a más productoras, que podemos arriesgar más y nos escuchan mejor. Hay un cambio importante que nos está ayudando.

No solo es guionista, también ha sido profesora en la Escuela de Cine de Málaga, ¿verdad?

Sí, aunque lo tuve que dejar. Fue una experiencia enriquecedora, me gustaba mucho: aprendes de los alumnos, piensas en cómo construir los temas... pero lo dejé al mudarme a Madrid. Me daba mucho respeto no solo por enseñar, que es difícil, sino también porque se necesita reflexionar cómo hacer las cosas para que los alumnos puedan aplicar lo que les enseñas al trabajo o se lo cuestionen y te lo digan.

Participa en la ponencia ‘Mujeres que quieres ver: Aprende a construir un personaje femenino con guionistas de cine’. ¿Cuál es el punto más importante a la hora de construir un personaje femenino?

Creo que hay muchos factores, pero lo más importante para un personaje en general es, que de hecho fue un consejo que le oí a otra guionista, Alicia Luna, que es irte a lo contrario de la primera idea que se te viene. Si la primera idea que se te viene es un personaje femenino madre de una adolescente, con 40 años y la chica 15, que sea una madre respetuosa... nos vamos a todo lo contrario. Quizá al principio no te interese y busques un termino medio pero ya valoras otras opciones. En general, a la hora de construir historias, de construir personajes femeninos sobre todo, a lo largo de la historia se ha tendido al estereotipo.

Al tratarse de un taller que enseña a construir personajes femeninos y como guionista, ¿encuentra con frecuencia personajes femeninos mal construidos?

Más que mal construidos, creo que estamos en tiempos distintos al desarrollar personajes. Normalmente suele haber uno muy bien desarrollado que es el principal, algún secundario que destaca y los relegados. En el caso del personaje femenino, si no ha sido el principal, suele quedar relegado a estar poco tiempo en pantalla, a ser la "mujer de", "hija de"... Creo que no es que se construyan mal, pienso que no se les da suficiente tiempo a que se desarrollen dentro de la obra.

El documental ‘Brainwashed: Sex-Camera-Power, de la directora estadounidense Nina Menkes, aborda el ‘male gaze’, la mirada masculina del cine perpetuada desde hace años. Describe algo interesante y es que hace falta una visión “oposicionista” del cine. ¿Qué opinas de esto?

No sé si "oposición" es el término con el que más cómoda estoy. Yo diría más "cuestionamiento". Tenemos que saber qué mirada estamos usando. Creo que hace falta poner la luz en que esa no es la única forma de construir. Y que ese cuestionamiento se dirija a los directores y guionistas hombres para que también valoren esa forma de narrar por si partimos de una base sesgada.

¿Qué peligros puede conllevar construir erróneamente un personaje femenino?

Hay dos posibles respuestas a estas preguntas, a pesar de que sean contradictorias: no creo que todos los personajes femeninos tengan que ser profundos ni complejos, que tengan que representar a todas las mujeres, que es algo que está ocurriendo mucho. Pero, yendo al otro extremo, pienso que, si todos los personajes femeninos estuvieran mal construidos, sí que estaríamos entrando en un problema de representación. Las mujeres merecen ser representadas y que esas otras miradas se pongan en la ficción para saber qué sociedad queremos construir.

¿Qué futuro le ves a la producción cinematográfica femenina actualmente?

Es difícil dar una visión general porque estaría sesgada. Pero sí que veo un auge a darles oportunidad a las mujeres en puestos de guionistas, montaje, dirección de sonido, de fotografía, producción... que antes no había. Que haya constancia en el cine español, hasta los 80 solo hubo constancia de 13 mujeres guionistas. Y ahora somo un 26%. Si lo comparas, claro que hay un progreso, pero que solo una de cada cuatro guionistas sean mujeres y aún haya un 19% de directoras de cine es ridículo. Se está abriendo la mirada, pero aún queda mucho camino. No se debe mirar con escepticismo ni pensar que esto es una moda, que porque haya mujeres con una buena proyección crean que se ha acabado ahí y se laven las manos. Tenemos que seguir en guardia y luchando para que haya más presencia.