Eva y Carlos son un matrimonio en destrucción. Solo Jonás, el hijo que un día tuvieron juntos, los mantiene unidos. Ahora Jonás acaba de morir en un accidente a miles de kilómetros de casa durante una visita a los abuelos paternos, y a Eva y Carlos ya no los une nada. Sin recursos para traer de vuelta a Jonás, pero sin corazón para no hacerlo, tratarán de conseguir a cualquier precio el dinero que necesitan para recuperar el cuerpo de su hijo. Éste es el punto de partida de Honeymoon, una sorprendente película presentada ayer en la sección paralela del Festival de Málaga Málaga Premiere, una road movie dramática que se apoya, como dice Nathalie Poza, una de sus protagonistas en que «de las peores heridas a veces salen las mejores oportunidades».

«Esta película requiere cierto nivel de implicación por parte del espectador y no estamos acostumbrados a eso. Ahora nos tienen que decir a que género pertenece la película, explicarle al espectador con qué se va a encontrar, certezas que parece que ahora son necesarias pero que antes no teníamos. Y con Honeymoon no ocurre eso: el espectador se tiene que dejar llevar en el viaje tan demencial de esta pareja». Lo dice Javier Gutiérrez, el otro protagonista del filme. Coincide Poza: «Los periodistas muchas veces me preguntan cuando presento una película: ¿Qué vamos a ver? Cuando empiezas así una conversación sobre una película, sobre cualquier cosa creativa, estamos perdidos. Uno tiene que ir al cine y sentarse a ver la película, dejarse atrapar. A mí me pasó cuando Enrique [Otero, el director]: me envió el guión de Honeymoon, uno de esos guiones que te leen a ti. Confiaba en esta historia, que me incomodaba, resonaba en mí. Ha sido un punto de inflexión en mi carrera en el cine».

Película diferente

Road movie, comedia romántica, humor negro. Honeymoon es, desde luego, una película diferente, que se escapa de las categorizaciones habituales. «Me encanta cómo define la película Enrique un viaje de huida de ida y vuelta. En realidad, es un poco la historia de la humanidad y de nuestra miserable existencia occidental, siempre moviéndonos a lugares y al final siempre volviendo al lugar de origen».

Poza y Gutiérrez encarnan a una pareja que sufre la más terrible pérdida de todas, la de un hijo, pero la película, sin relativizar el dolor y el sufrimiento, busca más allá. «Ahora estoy leyendo el libro de Seán O’Hagan Faith, Hope and Carnage en el que Nick Cave habla de cómo después de perder a sus hijos ha recuperado, y es fuerte decirlo, ha encontrado su verdadera esencia espiritual y ha renacido de alguna manera también como creador en lugar de abandonarse al horror. Me parecía de una gran belleza y valentía tremendas».