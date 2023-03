Lucas Ferro escribió con solo 12 años la historia en la que se basa la película Desperté con un sueño, en la que también interpreta al protagonista, con el que comparte el deseo de convertirse en actor. Esta coproducción de Argentina y Uruguay, dirigida por el argentino Pablo Solarz, fue presentada ayer en la Sección Oficial del Festival de Málaga.

Todo nació de un taller de guion en la pequeña ciudad uruguaya de La Paloma al que asistió un verano Ferro, cuando tenía sólo doce años, para acompañar a un amigo. «La experiencia ha sido una de las mejores de mi vida, estar con una especie de familia que se forma durante un mes», ha afirmado Ferro, ahora con 15, que no tiene dudas al asegurar que le gustaría «seguir con la actuación».

Pese a su total protagonismo en Desperté con un sueño, no sintió «presión» y no pensaba que la película «dependía tanto» de él, según el actor, que precisa que de la historia que escribió solo coincide con su vida el sueño de dedicarse a la interpretación, y «el resto es ficción». Cree que «la gracia de la película también era mostrar La Paloma», donde vive, «un pueblito muy chiquito pero hermoso, con un balneario y con playas, y que en verano es muy turístico, pero en invierno está desolado».

Por su parte, Pablo Solarz explica que, al leer la historia que Lucas Ferro concibió en aquel taller de verano, le pareció «maravillosa» y por eso decidió escribir el guion y le propuso protagonizarla. «Me resultó muy fluido y muy simple trabajar con Lucas. Hay cosas que un actor tiene o no tiene, y Lucas tiene todo lo que debe tener un actor y que uno no le puede enseñar», asegura el director. Añade el realizador que «llenar la pantalla no se aprende en una escuela de interpretación» y que Lucas Ferro «tiene 15 años y un camino por recorrer si se quiere dedicar a esto», por lo que «ojalá que no pierda las aptitudes que tiene con las técnicas que vaya adquiriendo».

Ferro escribió en solo dos páginas una sinopsis en la que ya estaba «el corazón de la historia», según Solarz, sobre un niño que quería ser actor, pero su madre no se lo permitía, y por eso le empezaba a mentir y le aseguraba que iba a jugar al fútbol cuando en realidad estaba en un taller de teatro.