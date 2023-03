Se ha viralizado el discurso con el que Blanca Portillo, en vaqueros, camiseta blanca y zapatillas, recogió el Premio Málaga del Festival. Pero, como suele suceder en este país de contrarians, han salido ya varios criticando la supuesta hipocresía de la intérprete, que ha acudido a los Goya en varias ocasiones vestida a todo trapo. Hay que sacarle punta a todo.

A ver cómo dejáis las habitaciones de hotel

Lolita ha venido a promocionar su serie 'Las invisibles', sobre las camareras de piso de los hoteles. Dice la también cantante que la ficción, muy apoyada en la realidad, pretende visibilizar el fundamental oficio de estas mujeres. A la espera del estreno de la serie, sólo confío en que los miembros del equipo abandonen sus habitaciones de hotel dejándolo todo lo mejor posible.

En un Mercedes blanco

Desvela Guillermo A. Morales que Kiko Veneno llegó al Festival de Málaga, en que estrenó un documental sobre la génesis de un inmortal disco 'Échate un cantecito', en un Mercedes blanco. Y añade documento gráfico.

El tuit del día

Por cierto, que la perla de la red de microblogging escogida esta jornada es, en realidad, una foto, la de la fachada del Teatro Cervantes durante la primera edición del Festival de Málaga que ha compartido la cuenta Málaga con Acento (@malagaconacento). Aquí la tienen, en la página: ni alfombra roja, ni vallas, ni glamur... Cómo ha pasado el tiempo.

Un Óscar para Jaenada

Todos esperábamos con fruición y deseo el momento en que Óscar Jaenada apareciera por el photocall de 'Awareness', la película en la que participa. No defraudó, ni mucho menos, con su modelito. Debajo de estas líneas lo llevan...

Bonnie y Clyde

Enrique López Lavigne y Marta Medina han estrenado Asedio, la película de Miguel Ángel Vivas que el primero produce y la segunda guioniza. Son pareja y los Bonnie y Clyde el cine español. Fue bonito ver a Lavigne grabando con su móvil a Medina en la alfombra roja, por donde no puede pasearse, para inmortalizar el momento y, de paso, hacer sentir a la escritora un poco de vergüenza.

Críticas de maquillaje

Pues sí, en el Festival de Málaga no sólo hay críticas de películas; también de looks. Leo por ahí (Vida y Estilo de Semana): «María Pedraza deslumbra en el Festival de Málaga pero patina con su maquillaje». Argumentos:«Mientras que sus cejas están correctamente laminadas su labial en un tono ciruela no encaja para nada con la estética del outfit y aunque quiere dar una imagen de contraste no funciona». Ellas («Nosotras» pone en el texto) habrían apostado «por un labial de color nude más natural hubiera estado perfecta». Pero es que luego veo en ¡Hola! un reportaje sobre el maquillador de la Pedraza, Iván Gómez, «el make-up artist que todas quieren y no hay evento que se precie en el que un maquillaje no sea suyo». Total, que aquí no hay quien se aclare. Como en el cine.