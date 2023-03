La ciencia ficción, los poderes mentales y una acción a raudales con un ritmo trepidante son los ingredientes que ha reunido el director Daniel Benmayor en Awareness, su nueva película para la plataforma Prime Video. «Hace muchos años que tenía en mente hacer una película con este concepto universal de los poderes mentales e intentar trasladarlo al universo hispano, donde no se acostumbra a hacer estos proyectos de ciencia ficción y acción», afirma Benmayor.

El cineasta, que presentó la película en la sección no competitiva Málaga Premiere del Festival de Málaga, añade que «hay películas que, por los temas que tocan, son fácilmente trasladables a cualquier lugar del mundo, pero este tipo de proyecto estaba bien emplazarlo en España».

Además, apuesta por «abrirle las puertas a un género que no se explota demasiado aquí» y cree que, «con la llegada de las plataformas, que le dan mucha visibilidad internacional, podía ser algo interesante».

Benmayor, que comenzó su carrera realizando anuncios publicitarios, admite que en el ritmo de la película «seguramente hay algo de eso», que es algo que lleva en su «bagaje». «Estoy acostumbrado a ir muy al grano de las cosas y a darle siempre una energía y un ritmo que no te deje pensar en otras cosas y no te deje evadirte de lo que te están contando. Debe de haber bastante influencia, porque te enseña a condensar mucho la información y a darle ese punto de que no hay espacios en blanco».

Apuesta por rodar cintas de acción en España, donde hay «muy buenos profesionales y gente muy cualificada, pero no se atreven demasiado a hacer el género». Sin embargo, «viene Ridley Scott a rodar a España y rueda con técnicos españoles, y hay producciones de acción como Fast and furious con gente de fuera pero también utiliza mucho talento local», porque «si se dan las herramientas y el concepto adecuado, se pueden hacer muchas cosas».

Lo mismo ocurre con los efectos especiales, «que hay mucha gente muy bien capacitada para poder hacerlos a un nivel completamente estándar, comparándose con cualquier otra industria».

Sobre las plataformas, opina que tienen «la ventaja para el género de acción de que es muy fácil que viaje internacionalmente, porque se basa en la narrativa mucho más que en el diálogo y en la cultura local», y en el momento en que se estrena la película «tiene una exposición en todo el mundo».

«A los creadores lo que nos interesa es que lo vea la mayor gente posible, da igual que sean de Argentina, de Italia o de España», precisa Benmayor, que cree que si se estrenara en salas «cada país tiene su distribución, de una película en una lengua que no es la suya, y quizás la distribución habría sido mucho más reducida».