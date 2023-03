La directora Kattia G. Zúñiga presentó ayer en competición 'Las hijas', una película de carretera coming of age que ha emocionado con su reflexión sobre la hermandad, el amor y la verdadera familia.

La trama sigue a dos hermanas adolescentes, Marina y Luna, que viajan desde Costa Rica hasta Panamá para buscar a su padre ausente. La aventura se convertirá en un camino hacia la madurez y la emancipación en el que también aflorarán las tensiones. Una película llena de besos y música, de skate y de bailes urbanos donde dos actrices casi niñas, Ariana Chaves y Cala Rossel (una morena, ojos oscuros, la otra, trigueña, ojos azules) aportan frescura y naturalidad en una cinta íntima y muy fuerte donde nunca se levanta la voz. «A mí esta historia me llegó», destacó el moderador de los encuentros de la prensa con las películas de la Sección Oficial, Fernando Méndez-Leite, miembro del comité de selección del Festival y flamante presidente de la Academia de Cine.

«La película está inspirada en una historia personal con mi hermana. Cuando éramos adolescentes, hicimos ese mismo viaje de la peli con la idea de ver a mi papá, al que no veíamos desde hace muchos años», recordó Zúñiga.

Tanto en Costa Rica como en Panamá hay «poca producción audiovisual». Esa limitación supuso la oportunidad de buscar a los intérpretes entre actores no profesionales. «Siempre tuve una visión amorosa de la película, pero creo que se exacerbó aún más conociendo al reparto. Siento que esta generación tiene más herramientas y está más preparada que lo que yo estuve cuando yo era joven. Me sorprendió y me conmovió mucho ver lo amorosos y generosos que eran. Eso hizo que la película tuviera ese tono de ternura aún más presente», ha reflexionado la realizadora.

Por su parte, el director de fotografía Alejo Crisóstomo compartió con la prensa que buscaron «un punk tropical» en la estética del filme, que también se dejó matizar por los propios escenarios. «La ciudad nos escupió esos colores», señaló.