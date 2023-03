Su relación con el Festival de Málaga.

Es una relación muy bonita, aquí me siento muy querida. Siempre que pienso en Málaga tengo la sensación de celebrar cosas, celebrar las películas y ahora este premio. Es que no sé lo que es no estrenar en Málaga, porque mis dos películas las he estrenado aquí. Además, esta ciudad tiene mucha luz como la de mi cine.

Después del éxito de 'Alcarrás' y 'Verano 1993' y su paso por festivales internacionales como Berlín el certamen malagueño se le puede quedar pequeño...

No lo sé, iremos viendo. Berlín me encanta y Málaga también, tienen además una relación ambos festivales muy bonita, una sintonía que funciona súper bien.

La cineasta es, a sus 37 años, la única directora española que ha conseguido el Oso de Oro de Berlín

Se está convirtiendo en un referente para los directores y directoras que aspiran a una carrera. ¿Cómo se lleva ser una autora consagrada con sólo dos películas?

Me siento un poco descolocada cuando me dicen que ya soy un referente. Pero la verdad es que es bonita esa sensación de inspirar, aunque no termino de imaginar que pueda inspirar a otros. Pero yo me siento muy inspirado por mucha gente, tengo muchos referentes y son muy importantes en mi vida, en mi carrera, ocupan un espacio en mi manera de entender el mundo. Si mi cine puede tener ese efecto en gente más joven es precioso, desde luego.

¿El éxito es que pueda sentarse en las mesas donde se toman las decisiones y ser escuchada?

Hacer cine es muy difícil. Para mí, el éxito en el cine es que una película te permita hacer otra hasta el día en que decidas no hacer más o te mueras. Para lo que sirven los premios, además del reconocimiento a nivel personal, es para colocar las películas en el mapa y poder darle oportunidad a más gente de ir a verlas y permitiéndole a una poder seguir haciendo lo que le gusta.

¿Cómo ha conseguido el acercamiento del público? Su cine es emotivo pero no resulta fácil.

No entiendo el porqué pero sí que me siento muy afortunada, porque yo cuento las cosas como las quiero contar, como me da la gana. Pienso en la audiencia como gente muy inteligente que puede entender cosas muy complejas y de una manera sutil; eso es para mí muy importante, jugar con el espectador y dejar que pueda atar cabos y entender las relaciones entre los personajes. Eso tiene mucho que ver con cómo me gusta a mí mirar la vida, tener la capacidad de captar ciertos detalles y de captar cosas que luego incluyo en mis películas y con las que, al final, los espectadores se sienten muy identificados.

Romería, su próximo proyecto en un momento, la espera ahora mismo.

Estoy muy contenta porque 'Alcarràs' ha tenido un largo recorrido entre promoción y premios y estábamos un poco cansados ya, se había convertido en pasado y queríamos realizar nuevos proyectos. Empecé a escribir 'Romería' durante la pandemia, cuando pospusimos 'Alcarràs' . La estoy retomando desde una perspectiva nueva, es un guión bastante trabajado ya, durante unos nueve meses pero lo acabé hace unos dos años. Quiero seguir contando esa historia pero la estoy reajustando porque yo he cambiado mucho en este tiempo, así que estoy cambiando algunas cosas para que la película tenga que ver con la persona que soy ahora.

Su primer filme, 'Verano 1993" (2017) logró la Biznaga de Oro del 20 Festival

¿Funcionan las cuotas femeninas?

Las cuotas, ahora mismo, son muy importantes. No quiero que se queden para siempre, sólo durante esta etapa de reparación histórica que estamos viviendo; hay que seguir empujando para terminar en el 50/50 que estamos buscando desde hace tanto tiempo. Ahora hay más mujeres haciendo cine, antes no se había hablado prácticamente nada en el cine de temas como la maternidad... Necesitamos generar muchas historias sobre temas de los que nunca se había hablado o contado desde nuestra perspectiva. Poco a poco, cuando se haya llegado a esa reparación histórica, las mujeres empezaremos a hacer otras películas. Y ojalá entonces también se deje de usar esa expresión que odio de cine de mujeres.

Viene de Berlín, de ser miembro del jurado de largometrajes. ¿Cómo fue la experiencia?

Vi unas veinte películas en Berlín, fue todo muy intenso. Le adelanto que no voy a volver a hacerlo en un tiempo porque es muy difícil, no por ver las películas, que es algo que a mí me encanta, sino por la presión que supone tomar decisiones. Esa presión me quitó el sueño un par de noches porque yo me tomo esto muy en serio.