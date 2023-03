Greta Fernández escribe esto en su cuenta de Instagram: «Mi primera vez en el festival de Málaga yo debía de tener 12 añitos y acompañaba a papá [papá es el gran actor Eduard Fernández]. Todo me sorprendía y yo también quería estar de alguna forma entre toda esa gente que hablaban de sus películas y estaban tan enamorados de su trabajo. Así lo recuerdo aún. Hoy vuelvo para estrenar Unicornios. Me recuerdo por estos pasillos, y pienso que la Greta de 28 se sigue sorprendiendo como la de 12. Y ahora ella también está enamorada de esto, del cine, del oficio, y del Festival». Emotivo texto que acompaña con varias fotos, una de un bolso de Gucci, dos enseñando el culete entangado y una con un gesto inenarrable. Me comenta un compañero con su poquita de mala baba: «Parece que Greta es de las actrices que se lleva a su personaje a casa».

Creando recuerdos

Hermosa imagen la de Carla Simón, su pareja y el bebé de ambos, Manel, paseando tranquilamente por Málaga: los padres de Carla fallecieron de sida cuando la futura directora tenía sólo 6 años (experiencia que compartió en Verano 1993) así que una estampa así tiene especial significado. Hace unas semanas la directora me comentó: «A mí me falta tanta memoria familiar de mis padres que siento esa necesidad de que a mi hijo no le pase lo mismo y que me conozca muy bien, también a partir de mis películas».

La Pija, El Quinqui y la teta

Tremendo susto de La Pija (El Quinqui se quedó igual) cuando creía que se le había escapado un pezón en plena alfombra roja. Aquí tienen, cortesía del @felizanRCD, la secuencia de los hechos. «Me he puesto a Laia Manzanares [una pegatina de la protagonista de La desconocida haciendo shhh] en el pezón para no tener sustos», contó después Marián, o sea, La Pija.

El tuit del día

Algunas kellys asistieron a la proyección con público de Las invisibles, serie en que Lolita encarna a una camarera de piso de un hotel. «Los artistas y los que no son tenemos una vida que vamos corriendo de un lado para otro y dejamos muchas cosas por medio sin darnos cuenta. Yo siempre que he ido a un hotel he tenido la gran suerte de que me he encontrado con gente muy honrada, gente muy leal, nunca me ha quitado nada, nunca he echado en falta nada y cuando he llegado todo lo que tenía perdido lo he visto colocado encima de la mesa», dijo la actriz y cantante en un momento de la presentación. A Trini Jiménez, kelly activista y tuitera (@trinitjiro) esas palabras no le hicieron demasiada gracia: «¿A qué vino eso si no se lo habían preguntado? Si no la lié en el cine es porque mi padre me decía Tengamos la fiesta en paz y se me habrá inculcao en la mente de no estropear el día con una discusión, pero no te merecías nuestro respeto».

Biznaga a la Mejor Fiesta

Cómo se nota que esto termina y la peña está apurando... Ayer había cinco fiestas nocturnas y los invitados se devanaban los sesos para decidir a cuál acudir. Por cierto, que hasta el momento de escribir estas líneas, la fiestuqui más potente de todas ha sido la de La Unidad Kabul. Que no sólo hay biznagas a las películas.